---------------------------------------------------------------------------

Presseinformation



DIC Asset AG eröffnet achten Standort in Stuttgart und erweitert die GEG-Geschäftsführung



* DIC Asset AG jetzt in allen Top-7-Städten vor Ort



* Regionale Nähe als Erfolgsfaktor für weiteres Wachstum

* Janina Keller übernimmt Niederlassungsleitung in Düsseldorf

* Torsten Doyen zum neuen Mitglied der Geschäftsführung von GEG bestellt

Frankfurt am Main, 26. Januar 2021. Die DIC Asset AG (ISIN: DE000A1X3XX4), eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen, bleibt auf Wachstumskurs. Dafür baut sie die Standorte in Deutschland aus und verstärkt ihre Führungsmannschaft.



Die DIC Asset AG eröffnete zum Jahreswechsel einen Standort in der Wirtschafts- und Wachstumsmetropole Stuttgart. Damit ist die DIC Asset AG nun in allen Top-7-Städten mit eigenen Mitarbeitern vor Ort. Die Niederlassung betreut aktuell Objekte im Volumen von rund 200 Mio. Euro.

"Wir setzen auf eine starke Präsenz in den entscheidenden Regionen in Deutschland", sagt Sonja Wärntges, die Vorstandsvorsitzende der DIC Asset AG. "Wir sind erfolgreich, weil wir nah dran sind an den wichtigen Standorten und an den Opportunitäten, die sich uns dort bieten. Und wir sind erfolgreich, weil wir schnell und kreativ mit den Herausforderungen der verschiedenen Standorte umzugehen wissen. Dafür brauchen wir herausragende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort."



Auch vom etablierten Standort in Düsseldorf mit derzeit rund 1 Mrd. Euro Assets under Management, gibt es Neuigkeiten zu berichten. Die erfahrene und mit der Region bestens vertraute Immobilienökonomin Janina Keller übernimmt ab 1. Februar die Leitung der Niederlassung. Sie gehört bereits seit Februar 2020 zum Team der DIC und war zuvor u.a. als Leasing-/Asset Managerin bei der OFFICEFIRST Real Estate GmbH zuständig für den Büro- und Logistikimmobilienbestand in Nordrhein-Westfalen und als Vertriebscontrollerin bei Corpus Sireo in Köln beschäftigt.