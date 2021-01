AchilleS Vaccines schließt industrielle Entwicklung einer vielversprechenden Behandlung gegen SARS-CoV-2 ab

AchilleS Vaccines, ein Biotech-Unternehmen mit Sitz in Siena (Italien), gab heute die erfolgreiche industrielle Entwicklung eines neuartigen monoklonalen Antikörpers (mAb) zur Behandlung von COVID-19 bekannt. Das vom MAD-Labor von Prof. Rino Rappuoli patentierte und von AchilleS entwickelte Verfahren könnte die Verfügbarkeit einer COVID-19-Behandlung erheblich verbessern und bietet gegenüber herkömmlichen mAbs mehrere Vorteile: Dieser Antikörper kann intramuskulär verabreicht werden und vermeidet so die Risiken eines Krankenhausaufenthalts. Außerdem ist er hochwirksam, und die Behandlung in niedriger Dosierung bietet erhebliche Gesundheits- und Kostenvorteile.

