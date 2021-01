Vancouver, British Columbia; Kanada - 26. Januar 2021 - Noram Ventures Inc. („Noram“ oder das „Unternehmen“) (TSX - Venture: NRM/Frankfurt: N7R/OTCQB: NRVTF) freut sich, aktuelle Neuigkeiten zu seiner Ankündigung vom 14. Januar 2021 bezüglich seiner Laugungsstudien bekannt geben zu können. Noram führt derzeit eine Reihe von chloridbasierten Laugungstests durch, um Lithium aus dem Tonstein-Material seiner Lagerstätte Zeus zu extrahieren. Noram hat das Labor von Activation Laboratories, Inc. in Ancaster (Ontario) mit dieser Testreihe beauftragt.