Die seit Anfang 2020 laufende Rallye von 808,25 auf ein Verlaufshoch von 1435,75 US-Cents endete nur knapp über den Höchstständen aus 2016 von 1.374 US-Cents. In der letzten Woche verlor der Sojapreis knapp neun Prozent an Wert auf 1.300 US-Cents. Diese Reaktion dürfte allerdings nur temporärer Natur sein, für gewöhnlich verlaufen Korrekturwellen immer dreiwellig. Kurzfristig könnte es zwar wieder zurück an die Hochs aus 2016 aufwärts gehen, im weiteren Verlauf sind jedoch weitere Gewinnmitnahmen sehr wahrscheinlich.

Korrekturmarken klar definiert

Setzt man die Fibonacci-Retracements vom letzten Tiefpunkt zum jüngsten Hochpunkt an, ergibt sich Korrekturpotenzial auf 1.196 US-Cents. Mit einem Zwischenstopp darf jedoch an den Hochs aus Anfang 2017 bei 1.279 US-Cents gerechnet werden. Nach erfolgreichem Abschluss der laufenden Korrektur, könnte es dann schon wieder aufwärtsgehen. Wer sich jetzt kurzfristig auf die Short-Seite stellen möchte, kann dies beispielsweise über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN VQ3MUR tun.