Nordic ID Oyj on solminut merkittävän sopimuksen teknologian kehittämisestä ja laitetoimituksista

Nordic ID Oyj on solminut monivuotisen myynti- ja tuotekehityssopimuksen pitkäaikaisen kumppaninsa kanssa. Sopimus on monivuotinen ja se sisältää minimiostovelvoitteen kehitettävälle laitteelle. Sopimuksen arvo on vähintään miljoona euroa. Sopimuskumppanin nimeä ei julkisteta sopimuskumppanin pyynnöstä liikesalaisuuden suojelemiseksi.

Toimitusjohtaja Juuso Lehmuskoski:

”Yhteistyössä kehitettävä ratkaisu tavoittaa uusia asiakaskohderyhmiä ja tarjoaa sekä Nordic ID:lle että kumppanillemme vahvan alustan rakentaa uutta liiketoimintaa RFID teknologian avulla. Nyt solmittu sopimus osoittaa Nordic ID:n kyvyn kehittää uudenlaisia ratkaisuja ja luoda niiden avulla arvokasta liiketoimintaa”

Lisätietoja:

Juuso Lehmuskoski, Toimitusjohtaja Nordic ID, puh. 040 510 3790

Hyväksytty neuvonantaja: Translink Corporate Finance Oy, puh. 0400 735 835

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.nordicid.fi

Nordic ID Oyj lyhyesti:

Nordic ID Oyj on suomalainen RFID-teknologiayhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen pilvipohjaista, palveluratkaisua (PaaS, Platform as a Service) tavaravirtojen ja tuotteiden reaaliaikaiseen seurantaan ja hallintaan. Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 9,2 miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 76 % muodostuu viennistä; yhtiön tavoitteena on vahvistaa entisestään asemaansa Euroopassa sekä kasvattaa markkinaosuuttaan Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Yhtiö on listattu Nasdaq First North Growth Market-markkinapaikalla. www.nordicid.fi