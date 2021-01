Das neue Funding „Serviced Apartments Länderweg II“ in Frankfurt wurde dem Anbieter von den Investoren am 22.01. geradezu aus der Hand gerissen.

Die Crowdfunding-Plattform Engel&Völkers Digitalinvest entwickelt sich immer mehr zu einer starken Konkurrenz des Marktführers Exporo. Das neue Funding „Serviced Apartments Länderweg II“ in Frankfurt wurde dem Anbieter von den Investoren am 22.01. geradezu aus der Hand gerissen. In nur 15 Minuten (!) waren 2,5 Mio. Euro platziert und das Funding wurde beendet. Direkt zu Investitionsmöglichkeiten bei Engel&Völkers Digitalinvest gelangen Sie über diesen Link.

Derartig schnelle Fundings sind bei Engel&Völkers Digitalinvest nicht ungewöhnlich. Vier der fünf schnellsten Fundings von über 400 Immobilien-Crowdfundings seit 2017 wurden von Engel&Völkers angeboten. Den absoluten Rekord hält dabei die Finanzierung „Wohnen am Niederrhein“ in Meerbusch. Im Januar 2020 war das Funding von 1 Mio. Euro nach nur 1,5 Minuten beendet. Die Hitliste der schnellsten Fundings seit 2017 finden Sie hier.