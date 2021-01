Anlegerverlag PowerCell: Diese Leistung ist einfach fantastisch! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 26.01.2021, 08:48 | 41 | 0 | 0 26.01.2021, 08:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Aktionäre des schwedischen Herstellers von Brennstoffzellen freuen sich aktuell über die beste Zeit an der Börse, seit dem Börsenstart. Denn so gut hat PowerCell noch nie performt wie derzeit. Aktuell wird jeden Tag ein neuer Bestwert aufgestellt und ein Ende der Kurs-Rallye scheint nicht in Sicht. Anmerkung der Redaktion: Die Wasserstoff-Aktien brechen aktuell alle Rekorde. Lesen Sie jetzt in unserem aktuellen Sonderreport, warum besonders Unternehmen wie PowerCell große Gewinnchancen eröffnen. Hier kostenlos abrufen. Zum Ende des gestrigen Tages verbesserte sich der Aktienkurs auf ein neues Allzeit-Hoch von 43 Euro. Damit verbesserte man sich gegenüber dem Vortag nochmal um 1,12 Euro und 2,67 Prozent. eit 3 Monaten befindet PowerCell sich auf einer atemberaubenden Kurs-Rallye und konnte in diesem Zeitraum den Aktienkurs fast verdoppeln. Zuletzt wurde bekannt, dass Bosch einen millionenschweren Auftrag bei PowerCell abgegeben hat. Dieser umfasste die Lieferung mehrerer Brennstoffzellenstapel. Der Auftrag hatte ein Volumen von fast 2 Millionen Euro und soll bis zur ersten Hälfte von 2021 durchgeführt werden. Fazit: PowerCell ist immer noch eines der gefragtesten Unternehmen an der Börse. Doch zählt die Aktie auch zu den gefragtesten für das Jahr 2021? In unserem neuen Sonderreport können Sie lesen, welche Aktien im nächsten Jahr besonders vielversprechend sind. Hier kostenlos abrufen.



