Anlegerverlag Aus diesem Grund ist ITM Power derzeit so gefragt wie noch nie! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 26.01.2021, 08:48 | 34 | 0 | 0 26.01.2021, 08:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Aktionäre des britischen Herstellers von Wasserstoff-Energieanlagen sind momentan in absoluter Party-Stimmung. Denn die Aktie verzeichnet aktuell Rekordwerte an der Börse und startet somit gerade richtig durch. Die Kurs-Rallye könnte jetzt noch so richtig durchstarten. Zum Ende des gestrigen Tages konnte sich die Aktie erneut um knapp 1 Prozent und 0,07 Euro verbessern. Damit wurde gestern mit 7,61 Euro ein neues Allzeit-Hoch aufgestellt. Seit nun 3 Monate befindet sich die Aktie durchweg auf dem Weg nach oben. Zuletzt konnte man sich innerhalb von 3 Wochen um fast 30 Prozent steigern. Innerhalb von einem Jahr ist die Aktie nun um mehr als 370 Prozent gestiegen und konnte somit nachweislich das Potenzial des Wasserstoff-Marktes nachweisen. Das Kursziel von 5 Euro konnte ebenso nachhaltig überwunden werden, wodurch nun zu noch höheren Sternen gegriffen werden kann. Es bleibt spannend was uns bei ITM Power noch erwarten wird.



