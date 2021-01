Moovly erhöht Streaming-Bandbreite zur Unterstützung von mehr als 3 Millionen Nutzern

VANCOUVER, KANADA - 26. Januar 2021 – Moovly Media Inc. (TSX VENTURE: MVY) (OTC: MVVYF) (FRANKFURT: 0PV2) („Moovly“ oder das „Unternehmen“) freut sich eine Erhöhung der Bandbreite und einen verbesserten Support für seine browserbasierte Plattform bekannt zu geben. Die Plattform hat mehr als drei Millionen Nutzer, darunter mehr als 300 der Fortune-500-Unternehmen sowie viele Regierungsbehörden. Moovly hat einen drastischen Anstieg des Internetdatenverkehrs (Traffic) durch das Video-Streaming seiner Geschäftskunden in Kombination mit einem deutlichen Anstieg der Bandbreitennutzung von Kurzform-Video- und Social-Media-Plattformen wie Vimeo, Facebook, Tik-Tok, Instagram, Twitter und Snapchat verzeichnet.

Da COVID-19 zu einer Änderung der Abläufe bei Unternehmen, Einzelpersonen und Bildungsumgebungen geführt hat, ist die Nachfrage nach einer effizienten Bereitstellung von videobasierten Online-Inhalten, einschließlich Webinaren, Lehrstunden und Vorträgen, sprunghaft angestiegen. Diese Videos werden oft asynchron genutzt: Die User schauen sie zu einem späteren Zeitpunkt und häufig in mehreren Sitzungen an. Organisationen reichern diese aufgezeichneten Sitzungen häufig auch mit Untertiteln, Transkripten, Übersetzungen, animiertem Bild- und Filmmaterial an – und all dies ist mit der Moovly-Plattform möglich.

Brendon Grunewald, CEO von Moovly, sagt dazu: „Angesichts von COVID-19 sahen sich Organisationen dazu gezwungen, ihre normalerweise live stattfindenden Lehrstunden, Seminare und Veranstaltungen ins Netz zu verlegen, wodurch zahlreiche Stunden an aufgezeichneten Videos über Online-Videoplattformen angeboten werden. Das Publikum erwartet in zunehmendem Maße, dass diese Videoinhalte besser, attraktiver und fesselnder sind. Wir haben daher die Funktionalität von Moovly hinsichtlich der Verarbeitung großer Videodateien über den Browser des Nutzers durch die Implementierung von Streaming-Technologien verbessert. Die User von Moovly können nun stundenlange Videoinhalte bearbeiten und verbessern, und das ohne besondere oder teure Hardware.“

Über Moovly

Moovly ist der führende Anbieter von kreativen cloudbasierten Tools, mit denen über Videos und Videopräsentationen Marketing-, Kommunikations- und Ausbildungsgeschichten erzählt werden.

Der moderne Editor Moovly Studio, mit Millionen von nahtlos integrierten digitalen Beständen (über Partnerschaften mit Getty Images und StoryBlocks), ist alles, was Sie für die Gestaltung ansprechender Videoinhalte benötigen, um Ihr Produkt, Ihren Service oder Ihre Botschaft zu bewerben, zu kommunizieren oder zu erklären.