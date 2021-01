Spearmint befindet sich in der aus finanzieller Sicht stärksten Verfassung in der Geschichte des Unternehmens

26. Januar 2021 - Spearmint Resources Inc. (CSE: SPMT) (OTC Pink: SPMTF) (FWB: A2AHL5) (das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen derzeit über einen Barbestand von rund 2 Millionen Dollar und nur eine minimale Verschuldung verfügt. Die Mittel stammen in erster Linie aus der Ausübung von Warrants. Das Working Capital des Unternehmens befindet sich auf einem absoluten Höchststand; dies ermöglicht es Spearmint, im Laufe von 2021 in mehreren Projekten tätig zu sein, ohne dass eine zusätzliche Verwässerung durch Privatplatzierungen erforderlich ist. Aufgrund des aktuellen starken Barbestands des Unternehmens hat die Unternehmensführung keine Pläne und erwartet auch nicht, in absehbarer Zeit eine Privatplatzierung durchzuführen. Das Unternehmen sieht den Ergebnissen der verbleibenden fünf Bohrlöcher aus dem Lithium-Tonstein-Projekt Clayton Valley mit Spannung entgegen und ist derzeit auch in seinem Projekt Perron-East in Quebec aktiv.

James Nelson, President von Spearmint, meint dazu: „Wir freuen uns sehr über die überwältigende Unterstützung der Inhaber unserer Warrants, die den Großteil der ausstehenden Warrants ausgeübt haben. Ein großer Teil dieser Warrants verfällt diese Woche und sobald diese Warrants verfallen, wird ein bedeutender Überschuss abgebaut, und zwar zu einem Zeitpunkt, an dem wir auf unsere Lithiumergebnisse aus dem Clayton Valley warten. Mit diesen Ergebnissen wird das Unternehmen unserer Meinung nach endlich in der Lage sein, eine mögliche Ressourcenschätzung für diese deckenartige Lithium-Tonsteinformation in Angriff zu nehmen, in der neben uns auch Cypress Development Corp. (CYP.v) und Noram Ventures Inc. (NRM.v) tätig sind. Spearmint gelang es nicht nur den Tonstein erfolgreich zu durchteufen, sondern verfügt auch über Claims im tiefsten Teil der Soleformation. Diese separaten Sole-Claims befinden sich über den Bergrücken hinweg südwestlich der Tonstein-Claims (siehe Lageplan) in demselben Becken, in dem Pure Energy Minerals gemeinsam mit Schlumberger (SLB-NYSE) Bohrungen absolviert. Mit Claims im Tonstein und im tiefsten Bereich der Soleformation kann sich Spearmint im Clayton Valley als ‚Double Threat‘ für Lithium positionieren, zumal Lithiumentdeckungen gerade auf der ganzen Welt auf ein riesiges Interesse seitens Lithiumproduzenten und Elektrofahrzeugherstellern stoßen.“