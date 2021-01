Auf Grundlage der Ultra-Breitband-Technologie

Branchenweit höchste Präzision bei der Standorterkennung mit verbesserter Sicherheit

„Beschleunigung des Markteinstiegs für digitale Schlüssel in der Automobilbranche"

SEOUL, Südkorea, 26. Januar 2021 /PRNewswire/ -- LG Innotek (CEO Cheol-dong Jeong) hat am 25. Januar bekannt gegeben, dass es gelungen ist, ein digitales Autoschlüsselmodul mit verbesserter Präzision und höheren Sicherheitsstandards bei der Standorterkennung zu entwickeln.

Bei dem digitalen Autoschlüsselmodul handelt es sich um eine Kommunikationskomponente, die in einem Auto installiert ist und die drahtlose Datenübertragung zwischen dem Auto und einem Smartphone ermöglicht. Der digitale Schlüssel ist ein Autoschlüssel der nächsten Generation, mit dem die Benutzer die Autotür öffnen oder schließen oder den Motor per Smartphone starten können. Der Fahrer kann mit dem Smartphone Fahrzeugfunktionen wie Fahrstrecke, Kraftstoffeffizienz, Reifendruck etc. auf einen Blick überwachen und das Fahrzeug steuern.

Der digitale Schlüssel kann außerdem an andere Personen ausgeliehen werden oder es können nur bestimmte Funktionen wie das Öffnen oder Schließen des Kofferraums über eine Smartphone-App zugelassen werden. Die Notwendigkeit eines physischen Schlüssels und damit auch das Risiko, den Schlüssel zu verlieren, fällt weg. Bei der Fahrt muss sich das Smartphone im Inneren des Autos befinden, was die Gefahr von Autodiebstahl reduziert.

Ebenso wie die Nachfrage nach Carsharing- und Mietdienste in letzter Zeit gestiegen ist, steigt auch die Nachfrage nach einem digitalen Autoschlüssel-Modul jedes Jahr. Die bisherigen digitalen Autoschlüsselmodule wiesen jedoch eine geringe Genauigkeit bei der Standorterkennung sowie Bedenken hinsichtlich geringer Sicherheit auf, da sie beispielsweise anfällig für Hacking waren.

Das von LG Innotek entwickelte digitale Autoschlüsselmodul verwendet die Ultra-Breitband-Technologie (UWB), eine drahtlose LAN-Kommunikationstechnologie, sowie einen proprietären Algorithmus, der die Genauigkeit der Standorterkennung verbessert. Darüber hinaus hat das Modul die Sicherheit durch die Anwendung einer unternehmenseigenen Technologie zur Verhinderung von Hacking erhöht.