Owl Labs kooperiert mit Ingram Micro, um Vertrieb von Meeting Owl Pro in Europa auszubauen

Owl Labs, der preisgekrönte Marktführer für immersive und kollaborative Videokonferenztechnologie und -dienstleistungen, gab heute eine Allianz mit Ingram Micro, dem weltweit größten Distributor und Anbieter von Technologiedienstleistungen und -lösungen, bekannt. Mit der neuen Vertriebsvereinbarung wird die Reichweite von Owl Labs in Europa ausgebaut und die Präsenz von Owl Labs in wichtigen europäischen Märkten gestärkt.

Durch die Beziehung von Owl Labs mit Ingram Micro wird Owl Labs die Reichweite und Zugänglichkeit des preisgekrönten Flaggschiffprodukts Meeting Owl Pro mithilfe eines zentralen Vertriebslagers in Straubing (Deutschland) ausbauen und von diesem einen Punkt aus seine Lieferkette mittels 17 Vertriebszentren in Europa unterstützen können, sodass der Handel in allen 28 Ländern möglich ist. Ingram Micro bedient einen vielfältigen Stamm von Wiederverkäufern und mehr als 2.000 weltweit bekannte IT- und Mobilitätstechnologiemarken.