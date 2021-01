Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) - Back Market (http://www.backmarket.de) , Europas führenderOnline-Marktplatz für generalüberholte Elektronikgeräte, baut sein Geschäft aufdem deutschsprachigen Markt weiter aus. Im Zuge der Expansion hat dasfranzösische Startup einen Standort in Berlin eröffnet und die neue Stelle desGeneral Managers geschaffen. Ab sofort verantwortet Martin Hügli (41) in dieserPosition das strategische Wachstum der Online-Plattform in Deutschland undÖsterreich. Bereits im vergangenen Halbjahr hat Back Market seineMitarbeiterzahl für den deutschen Markt verdoppelt und plant auch bis zumzweiten Halbjahr eine erneute Verdopplung der Anzahl seiner Mitarbeiter.Hintergrund ist die gestiegene Nachfrage nach generalüberholtenElektronikprodukten."Das Weihnachtsgeschäft hat unsere Erwartungen deutlich übertroffen, was auchdie Verdopplung der Besucherzahl auf backmarket.de deutlich zeigt", sagt ThibaudHug de Larauze, CEO und Gründer von Back Market . "Wir sehen weiterhin einerapide steigende Verbrauchernachfrage, im Schnitt geben Konsumenten 15 Prozentmehr aus als im Vorjahr. In Deutschland konnten wir in diesem Zuge unserenMarktanteil sehr positiv ausbauen. Für das weitere Wachstum planen wir dieVerdreifachung des Investments in die Marktentwicklung und den Ausbau vonDienstleistungen und Kategorien. Für diese Mission verstärken wir uns mit MartinHügli durch einem Plattform-Experten, der genau versteht, wie die Branchefunktioniert."In der neu geschaffenen Position als General Manager treibt Martin Hüglihierzulande ab sofort das Wachstum voran. Hügli bringt langjährigeinternationale Erfahrung im Aufbau von Wachstumsunternehmen mit. In denvergangenen Jahren hat er in Venture Capital und Private Equity finanziertenUnternehmen die Bereiche Revenue und Operations geleitet. Zuvor war er in NewYork als Head of Business Development für den Ausbau von AmazonsHörbuch-Plattform Audible verantwortlich. "Back Market ist ein schnellwachsendes Unternehmen und bietet genau das dynamische Umfeld, in dem ich gernearbeite. Der Einsatz für eine nachhaltige und faire Tech-Industrie ist mir dabeiein besonderes Anliegen: Für eine funktionierende Kreislaufwirtschaft wollen wirgeneralüberholten Produkten zum finalen Durchbruch bei den deutschenVerbrauchern verhelfen", sagt Martin Hügli, General Manager bei Back Market.Alexandre Flavier, Investor von Back Market bei Goldman Sachs Growth ,kommentiert: "Der deutsche Markt ist ein zentraler Pfeiler der internationalenEntwicklung von Back Market. Für das Jahr 2021 hat das Unternehmen Deutschlandzu einem Kernmarkt in Europa erklärt und somit dessen zukünftige Entwicklung in