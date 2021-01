Die Aktie des kanadischen Cannabisunternehmens musste in den letzten Monaten eine langwierige Bodenbildung über sich ergehen lassen.

Die Aktie des kanadischen Cannabisunternehmens musste in den letzten Monaten eine langwierige Bodenbildung über sich ergehen lassen. Mit dem Jahreswechsel erwachte schließlich auch die Aktie von HEXO - wie so viele andere Cannabis-Werte auch - aus ihrem Dornröschenschlaf.

Mitte Januar nahm die Aktie den eminent wichtigen Kursbereich von 8,0 US-Dollar ins Visier. Letztendich gelang es der Aktie trotz ihrer vielversprechenden Ausgangsposition nicht, das massive Widerstandscluster um 8,0 US-Dollar aufzubrechen. Es kam wie es kommen musste – Gewinnmitnahmen setzten ein, die Aktie drehte nach unten ab.

Mittlerweile hat sich der Rücksetzer bereits bis in den Bereich von 6,0 US-Dollar ausgedehnt. Damit hat die Korrektur eine wichtige Zone erreicht. Aus charttechnischer Sicht steht HEXO damit am Scheideweg. Sollte es zum Bruch der Unterstützungszone, die sich noch bis in den Bereich von 5,0 US-Dollar erstreckt, kommen, wäre eine Neubewertung der Lage erforderlich. Insofern muss es der Aktie nun darum gehen, die Korrektur oberhalb von 6,0 US-Dollar zu halten. Ein Ausbruch über die 8,0 US-Dollar würde die Tür in Richtung 9,2 US-Dollar aufstoßen.