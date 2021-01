26.01.2021 / 09:10

Nova beginnt präklinische therapeutische Studie zur

Autismus-Spektrum-Störung;

entwickelt den Mikrobiom-Diagnoseindex



Vancouver, British Columbia - 26. Januar 2021 - Nova Mentis Life Science Corp. (CSE: NOVA) (FSE: HN3Q) (OTCPK: LIBFF) ("NOVA" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen die Diagnose- und Behandlungsphase seiner laufenden präklinischen Modellstudie zur Autismus-Spektrum-Störung (ASD) begonnen hat. In diesem Modell, das von Neurowissenschaftlern gut angenommen wird, werden trächtige Ratten der Valproinsäure (VPA) ausgesetzt, und die resultierenden Nachkommen weisen ASD-Verhaltenssymptome auf.

NOVA hatte zuvor statistisch signifikante Veränderungen der Spiegel entzündlicher Moleküle, die als Zytokine bezeichnet werden, und bestimmter Bakterienspezies im Darmmikrobiom der ASD-Tiere identifiziert. In der aktuellen Studie wird das Unternehmen die Messung des Mikrobioms und der Zytokine bei Tieren mit schweren ASD-Verhaltenssymptomen fortsetzen. Es werden Vergleichstests zur Überwachung der Tiere durchgeführt. Der Beginn einer Behandlungsphase mit der geschützten Psilocybin-Verbindung ist im Februar 2021 geplant.



Nova freut sich ebenfalls, die medizinische Gemeinschaft darüber zu informieren, dass das Unternehmen aktiv Protokolle für klinische Beobachtungsstudien am Menschen entwirft, um seinen Mikrobiom-Diagnoseindex bei ASD weiter zu bestätigen. Klinische Protokolle werden zur Genehmigung durch das Institutional Review Board (IRB) in den USA und in Europa sowie bei den zuständigen Aufsichtsbehörden eingereicht.



"Ich bin begeistert von den jüngsten wissenschaftlichen bahnbrechenden Ereignissen in unserem Unternehmen, insbesondere über die Ankündigung unserer Studie zur psychedelischen Behandlung von ASD und die damit verbundene klinische Anwendung unseres neu entwickelten Mikrobiom-Diagnoseindex", erklärte Dr. Marvin S. Hausman, Chairman der SAB. "Wir untersuchen die auf dem Mikrobiom basierenden Korrelate der VPA-induzierten Verhaltensweisen im Zusammenhang mit