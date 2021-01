Frankfurt am Main (ots) - Bevölkerungsbefragung: Deutsche bewerten Veränderungen mehrheitlich positiv / Paradox: vergleichsweise geringe Veränderungsbereitschaft bei Befragten selbst - ändern sollen sich die Anderen / Bundesbürger:innen wünschen sich mehr Veränderung von der Automobilindustrie und im Bildungswesen / "Made in Germany" nicht mehr automatisch Gütesiegel: Unternehmen müssen Vertrauen zurückgewinnen / Vertrauensfaktor Preis-Leistungs-Verhältnis schlägt Nachhaltigkeit

Der Ausblick der Deutschen auf 2021 ist zweigeteilt: 49 Prozent blicken mit Hoffnung, 40 Prozent mit Sorge in das neue Jahr. 69 Prozent bestätigen, dass Veränderungen mehr Gutes als Schlechtes bewirken. Das zeigen die Ergebnisse einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland unter 1.000 Deutschen ab 18 Jahren. Ziel der Befragung war es, zu ermitteln, wie Bundesbürger:innen in diesen herausfordernden Zeiten Veränderungen in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft wahrnehmen und zu ihnen stehen.



"Ändern sollen sich die Anderen"



86 Prozent der Bundesbürger:innen sehen eine Notwendigkeit für Veränderungen in der Gesellschaft, aber nicht einmal die Hälfte (45 %) der Befragten sieht diese Notwendigkeit bei sich selbst. Während drei Viertel der unter 30-Jährigen auch bei sich selbst Veränderungen als notwendig erachten, nimmt die Bereitschaft dazu mit zunehmendem Alter deutlich ab. Am ehesten wollen die Bundesbürger:innen ihr eigenes Verhalten in den Bereichen Gesundheit sowie Umwelt- und Klimaschutz verändern - dem stimmen 25 Prozent bzw. 21 Prozent zu.

Grundsätzlich sehen 84 Prozent der Befragten eine dringende Notwendigkeit für weitere Veränderungen hin zu mehr Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Doch noch nicht einmal die Hälfte (44 %) vertraut darauf, dass diese zeitnah angestoßen, geschweige denn umgesetzt werden. Gleichzeitig bestätigen 85 Prozent, dass Veränderungen in diesem Bereich nicht zu deutlich höheren Preisen führen dürfen. 81 Prozent fordern generelle Veränderungen bei Unternehmen.

Diese Notwendigkeit sieht auch Dr. Ulrich Störk, Sprecher der Geschäftsführung von PwC Deutschland: "Den Unternehmen kommt immer mehr die Rolle des Treibers nicht nur wirtschaftlicher oder technischer, sondern auch gesellschaftlicher Veränderung zu. In Gesprächen mit unseren Kunden spüren wir, dass sie sich in 2021 gemeinsam mit ihren Mitarbeitenden auf die anstehenden Chancen fokussieren wollen. Um diese aktiv nutzen zu können, müssen neue Denkansätze und digitale Kompetenzen stärker gefördert werden als je zuvor", erklärt Störk. Nur das, so Störk weiter, garantiere die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen und des Wirtschaftsstandortes Deutschland.