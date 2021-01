---------------------------------------------------------------------------

PRESSEMITTEILUNG



CENTOGENE veröffentlicht erste Ergebnisse zur Sequenzierung positiver COVID-19 Befunde auf neue SARS-CoV-2 Varianten



* Im Zuge der aufgetretenen SARS-CoV-2 Mutationen aus Großbritannien und Südafrika hat CENTOGENE unmittelbar mit der Sequenzierung der Virus-Genome aus positiven Befunden begonnen, um Maßnahmen gegen die Ausbreitung dieser Varianten ergreifen zu können



* CENTOGENE hat 150 Vollgenom-Virus-Sequenzierungen bei Proben von Menschen vorgenommen, die bei der Einreise aus diesen Risikogebieten positiv getestet worden waren: erste Ergebnisse zeigen, dass acht Virus-Genome Merkmale der britischen Variante aufweisen; ebenso wurden einige neue Varianten in dem gleichen Bereich des Virus entdeckt

* CENTOGENE unterstützt Überlegungen der Bundesregierung, alle Labore zur Sequenzierung positiver Befunde zu verpflichten und die Ergebnisse öffentlich zugänglich zu machen



CAMBRIDGE, Mass., USA und ROSTOCK & BERLIN, Deutschland, 26. Januar 2021 - Centogene N.V. (Nasdaq: CNTG), ein privates Unternehmen, das auf die Diagnostik seltener Erkrankungen spezialisiert ist und klinische sowie genetische Daten zur Klärung medizinischer Fragestellungen von Patienten, Ärzten und pharmazeutischen Unternehmen einsetzt, veröffentlichte heute erste Ergebnisse der Sequenzierung positiver SARS-CoV-2-Befunde von Einreisenden aus Ländern, in denen neue Varianten des Corona-Erregers verbreitet sind. CENTOGENE betreibt seit Ende Juni 2020 Walk-In-Corona-Teststationen, unter anderem an großen deutschen Flughäfen, in denen sich sowohl Reisende als auch Test-Interessierte aus dem Umland testen lassen können.



"Wir haben Ende des vergangenen Jahres, als die Verbreitung mutierter Varianten des SARS-CoV-2 Virus bekannt wurde, unmittelbar damit begonnen, positive Virus-Proben von Einreisenden zu sequenzieren, um ein Bild von der Verbreitung der Mutante in Deutschland, aber auch potenzieller weiterer Mutationen zu bekommen," sagte Volkmar Weckesser, Executive Representative für Corona-Testungen von CENTOGENE. "Als Betreiber von deutschlandweit acht Testzentren, darunter vier an großen deutschen Flughäfen, sehen wir es als unsere Pflicht an, unsere Sequenzier-Ressourcen soweit möglich zum Wohle der Gesellschaft zur Verfügung zu stellen und unsere Erkenntnisse mit anderen Wissenschaftlern zu teilen. Nur mit vereinten Kräften können wir so die Verbreitung neuer, gefährlicher Virus-Varianten eindämmen und weitere Einschnitte für Wirtschaft und Sozialleben vermeiden."