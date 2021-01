DGAP-News Sicheres Bezahlen in Asien mit neuester 3-D Secure Technologie: Omise integriert das EMV 3DS 2.2 Protokoll mit Netceteras 3DS Server (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 26.01.2021, 09:10 | 46 | 0 | 0 26.01.2021, 09:10 | Sicheres Bezahlen in Asien mit neuester 3-D Secure Technologie: Omise integriert das EMV 3DS 2.2 Protokoll mit Netceteras 3DS Server ^

Zürich und Singapur, 26. Januar 2021

Sicheres Bezahlen in Asien mit neuester 3-D Secure Technologie Omise integriert das EMV 3DS 2.2 Protokoll mit Netceteras 3DS Server Der Payment Service Provider Omise hat den 3-D Secure Server von Netcetera implementiert, um Online-Zahlungstransaktionen in der APAC-Region zu sichern. Netcetera, ein Marktführer für digitale Zahlungslösungen, bietet zertifizierte Produkte für die 3DS-Zahlungsabwicklung und fördert die sichere und reibungslose Authentifizierung der Konsumenten. Mit dem Go-Live Anfang Januar 2021 gehört Omise zu den ersten PSP-Kunden, die das neueste EMV(R) 3DS 2.2 Protokoll implementieren und damit die Freigaberate für Transaktionen erhöhen und Betrug reduzieren können.

PSPs, Händler und Acquirer müssen das Risiko für nicht-authentifizierte Transaktionen, damit verbundene Rückerstattungen und entgangene Umsätze reduzieren, gleichzeitig einen reibungslosen Ablauf etablieren und die Erfahrung der Karteninhaber beim Online-Shopping verbessern. Die richtige Balance zwischen Sicherheit und Komfort zu finden, ist eine Herausforderung. Um diese Herausforderung erfolgreich zu meistern, entschied sich Omise für die Implementierung der netzwerkzertifizierten und PCI-kompatiblen Netcetera 3-D Secure Server On Premise-Lösung. Sie gehören zu den ersten PSPs, die den 3DS-Server mit dem neuesten Protokoll EMV 3DS 2.2 implementieren. Jatuporn Pinnuvat, Head of Product Innovation bei Omise, sagt: «Nach einer gründlichen Evaluation verschiedener Anbieter und Produkte haben wir uns für Netcetera mit ihrem flexiblen, agilen und unabhängigen Zahlungsangebot entschieden. Wir halten ihren 3DS-Server für das zuverlässigste und praktikabelste Produkt, um sichere und bequeme Transaktionen zu unterstützen. Die Implementierung verlief reibungslos und effizient, und wir konnten dank der umfassenden technischen Dokumentation, den lehrreichen Webinaren und dem professionellen Support von Netcetera viel Zeit und Aufwand sparen.»

