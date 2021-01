Nach dem tiefen Sturz Anfang 2020 von 289,30 Euro auf ein Verlaufstief von gerade einmal 97,76 Euro bis Mitte März wechselte der Trend in der MTU Aero Engines-Aktie zur Oberseite. Dieser ist jedoch sehr breit gefächert und erlaubte infolgedessen eine sehr hohe Schwankungsbreite. Bis 220,00 Euro konnte MTU bis Ende 2020 zulegen, nach einem weiteren Top zu Beginn dieses Jahres in diesen Bereich wurde jedoch ein klares Doppelhoch aufgestellt, von dem die Aktie zuletzt deutlich zur Unterseite abgeprallt ist. Bei weiterer Abgabebereitschaft dürften sich fortgesetzte Abschläge einstellen.

Konsolidierung gestartet

Besonders bitter für die MTU Aero Engines-Aktie ist der Bruch des 50-Tage-Durchschnitts sowie der Unterstützung von rund 198,00 Euro per Tagesschlusskurs. Trotz kurzfristiger Ausschläge zur Oberseite, muss ab sofort mit weiteren Rücksetzern zunächst in den Bereich von 187,75 Euro, darunter auf 180,00 und schlussendlich 168,00 Euro gerechnet werden. Wer sich ebenfalls kurzfristig den bärischen Marktteilnehmern ohne einen geringer werdenden Hebel anschließen möchte, kann hierzu beispielsweise auf das Faktor Zertifikat Short auf MTU WKN MA0DL9 setzen. In ruhigeres Fahrwasser kehrt der Wert allerdings erst oberhalb von 220,00 Euro zurück, in diesem Szenario wären Zugewinne an grob 234,00 Euro und einem dort ansässigen Doppelwiderstand denkbar.