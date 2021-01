Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Moderna ist nicht aufzuhalten ++ Gamestop fährt Achterbahn ++ Linde umschmeichelt die Anleger.

> USA | Die Berichtssaison nimmt Fahrt auf. Mehr als ein Drittel der Unternehmen im Dow Jones werden in der laufenden Woche ihre Quartalsbilanzen präsentieren. Dazu kommen gut 100 weitere Vertreter aus dem S&P 500. Schon im Vorfeld ist ein Trend deutlich erkennbar. Die Technologie-Titel sind es, die von den Investoren bevorzugt gekauft werden. Flaggschiffe wie Apple und Microsoft konnten sich gestern einmal mehr in einem unentschlossenen Gesamtmarkt-Umfeld emanzipieren und deutlich zulegen. Der Dow Jones ging mit einem Minus von 0,1 Prozent und 30.960 Punkten aus dem Handel. Der S&P 500 hingegen konnte um 0,4 Prozent auf 3.855 Punkte zulegen. Der Nasdaq100 schloss mit einem Plus von knapp 0,9 Prozent und 13.483 Punkten. Nachdem sich beim britischen Wettbewerber AstraZeneca mit Blick auf die Wirksamkeit des entwickelten Covid19-Impfstoffs bei älteren Menschen ein Debakel abzeichnet, zählten die Anteilsscheine von Moderna zu den großen Gewinnern. Die Aktie schloss mit einem Plus von 12 Prozent.