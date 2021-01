Die Aktie des kanadischen Cannabis-Produzenten profitierte in den letzten Wochen von einem positiven Umfeld und starken Nachrichten.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Aktie hieß es am 16.01. unter anderem „[…] Die Aphria-Aktie hat aktuell (noch) das Momentum auf ihrer Seite. Das neue 52-Wochen-Hoch bei 17,8 CAD stellt den bisherigen Höhepunkt der aktuellen Rally dar. Doch bereits der Handelsverlauf vom Freitag (15.01.) zeigte, dass der Kurs anfällig für Gewinnmitnahmen ist. Aus charttechnischer Sicht ist es eminent wichtig, dass sich diese oberhalb von 14,3 CAD abspielen. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten.“

Die beiden genannten Chartmarken bilden unter technischen Aspekten noch immer das Spannungsfeld, indem sich die Aktie bewegt. Auf der Oberseite verpasste es die Aktie zuletzt, trotz einiger vielversprechender Versuche, auf ein neues 52-Wochen-Hoch auszubrechen und ihre Bewegung in Richtung 20,0 CAD fortzusetzen. Die Aktie konsolidiert gegenwärtig. Hierbei sollte es unverändert nicht unter die 14,3 CAD gehen. Sollte dieser Fall dennoch eintreten, muss die Lage neu bewertet werden. Wir haben die aktuelle charttechnische Konstellation in einem 3-Jahres-Chart auf Wochenbasis dargestellt.

Kommen wir noch einmal auf die zuletzt vorgelegten Quartalsergebnisse. Aphria präsentierte die Daten für sein 2. Geschäftsquartal (entspricht 3-Monats-Zeitraum zum 30.11.2020) des Fiskaljahres 2021. Spannung war ob deren Bedeutung gegeben. Das Unternehmen gab den Nettoumsatz im aktuellen Berichtszeitraum mit 160,532 Mio. CAD an. Das ist im Vergleich zum entsprechenden Vergleichszeitraum des Vorjahres ein deutlicher Anstieg. Damals vermeldete Aphria „nur“ einen Nettoumsatz in Höhe von 120,600 Mio. CAD. Wie eigentlich immer richtete sich der (bange) Blick auf die Ergebnisseite. Aphria wies für den 3-Monats-Zeitraum zum 30.11.2020 einen satten Nettoverlust in Höhe von -120,598 Mio. CAD aus; nach einem Nettoverlust in Höhe von -7,929 Mio. CAD im 3-Monats-Zeitraum zum 30.11.2019. Das um Sondereffekte bereinigte Nettoergebnis belief sich im aktuellen Berichtszeitraum aber auf +3,219 Mio. CAD. Auch das bereinigte EBITDA fiel mit +12,572 Mio. CAD im 3-Monats-Zeitraum zum 30.11.2020 positiv aus.