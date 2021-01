PARIS (dpa-AFX Broker) - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Stellantis mit "Buy" und einem Kursziel von 18,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Mit der Aussage, eher großartig als groß sein zu wollen, werde der aus Fiat-Chrysler und PSA hervorgegangene Konzern nun wohl zu den meistbeachteten in der Automobilwelt gehören, schrieb Analyst Stephen Reitman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit dem vereinten Top-Management habe das Unternehmen nun überzeugende Aussichten in puncto Wachstum und Profitabilität./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2021



-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------