Berlin (ots) - Die Linke und die Grünen haben die Spenden der Deutschen Telekomund des Chemiekonzerns Bayer an Unterstützer von Donald Trump scharf kritisiert.Beide Unternehmen finanzierten einem Bericht der Tageszeitung "taz" (13.01.2021)zufolge eine Gruppe, die zu der Demonstration für den damaligen US-Präsidentenunmittelbar vor dem Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar aufgerufen hat. Zudemspendeten sie an republikanische Abgeordnete, die im Kongress gegen dieAnerkennung der Wahl des Demokraten Joe Biden zum Präsidenten gestimmt haben."Dass die Spenden in diesem Fall an eine Organisation und an Personen gingen,die an einem konzertierten Angriff auf die Demokratie in den USA beteiligtwaren, ist ausgesprochen bedenklich", schrieb die Linke-Co-Vorsitzende KatjaKipping der taz (Dienstagausgabe). "Hier fehlte den Verantwortlichen offenbarjede Sensibilität oder Skrupel. Hier wurden Grenzen überschritten, die zu Rechteinen Makel auf dem Ruf der beteiligten Unternehmen hinterlassen werden." Derpolitische Geschäftsführer der Grünen, Michael Kellner, teilte der taz mit:"Bayer und Telekom haben als große Unternehmen gesellschaftliche Verantwortung.Sie sollten keine Demokratiefeinde finanzieren und solche Praktiken schleunigstbeenden." Der SPD-Vorstand und Julia Klöckner, CDU-Vizechefin undBundesagrarministerin, ließen eine Bitte der taz um Stellungnahme unbeantwortet.