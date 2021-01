^ DGAP-News: The Social Chain AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Expansion The Social Chain AG: Social Chain AG baut Food-Segment aus: Food Chain erwirbt zehn Prozent an PLANTY-OF-MEAT (News mit Zusatzmaterial)

The Social Chain AG: Social Chain AG baut Food-Segment aus: Food Chain erwirbt zehn Prozent an PLANTY-OF-MEAT

---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung



Social Chain AG baut Food-Segment aus: Food Chain erwirbt zehn Prozent an PLANTY-OF-MEAT



* PLANTY-OF-MEAT ist Spezialist für pflanzenbasierte Fleischalternativen

* Innovative Produktion: Sonnenblume als Proteinquelle

* Gesamtumsatz der Food Chain GmbH soll 2021 organisch auf 110 Mio. Euro steigen



* Wanja S. Oberhof: "PLANTY-OF-MEAT steht für den Verbrauchertrend hin zu gesunden und nachhaltigen Lebensmitteln."



Berlin, 26. Januar 2021. Die Social Chain AG stärkt ihre Position im Food-Segment und investiert in den Zukunftsmarkt für pflanzenbasierte Fleischalternativen: Die Food Chain GmbH, eine 100-prozentige Tochter der Social Chain AG (WKN: A1YC99), erwirbt 10 Prozent an der PLANTY-OF-MEAT GmbH. Die Social Chain AG erweitert so ihr Food-Segment, das seit November 2020 in der Food Chain GmbH gebündelt ist. Das Unternehmen hat sich außerdem die Option gesichert, die Mehrheit an PLANTY-OF-MEAT zu übernehmen. Die Food Chain rechnet 2021 mit starkem Wachstum: Der organische Umsatz soll von 75 Millionen Euro (vorläufige Zahlen, pro-forma-konsolidiert) im Geschäftsjahr 2020 auf 110 Millionen Euro in 2021 steigen.



PLANTY-OF-MEAT



( planty-of-meat.de) wurde 2019 in München mit dem Ziel gegründet, naturgetreue und pflanzenbasierte Fleischalternativen zu entwickeln und zu produzieren, die Kunden eine fleischreduzierte Ernährung und zugleich Genuss ohne Verzicht ermöglichen. Durch eine lokale Entwicklung und regionale Herstellung bietet PLANTY-OF-MEAT zukunftsorientierte "plant-based"-Lösungen aus einer Hand an. Grundlage der pflanzenbasierten Fleischalternativen sind pflanzliche Proteine, die die Fleischtextur, den Geruch und den Geschmack von Fleisch tierischen Ursprungs perfekt imitieren. Sie sind vegan, sprechen aber durch ihren Geschmack und ihre Optik nicht nur den Vegetarier und Flexitarier gezielt an, sondern auch den modernen und aufgeschlossenen "Fleischesser". Anders als der Wettbewerb setzt PLANTY-OF-MEAT bei Burgern und Hack auf hochwertige Proteine aus Sonnenblumen, die in einem speziell entwickelten Verfahren verarbeitet werden. Im Vergleich zu Soja und Erbsen zeichnet sich das Sonnenblumenprotein durch ein einzigartiges Geschmacksprofil aus, das der Textur von Fleisch sehr nahe kommt. Außerdem ist es frei von Allergenen oder genetisch veränderten Organismen.