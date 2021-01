^ DGAP-News: GFT Technologies SE / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Strategische Unternehmensentscheidung GFT Technologies SE: Bessere Kontrolle für die Inhaber von Daten: GFT erwirbt Minderheitsbeteiligung am Start-up One Creation

GFT Technologies SE: Bessere Kontrolle für die Inhaber von Daten: GFT erwirbt Minderheitsbeteiligung am Start-up One Creation

---------------------------------------------------------------------------

GFT Technologies SE: Bessere Kontrolle für die Inhaber von Daten: GFT erwirbt Minderheitsbeteiligung am Start-up One Creation

* Das amerikanische Start-up One Creation macht die Durchsetzung, Verwaltung und Verwertung der Rechte an digitalen Daten sicher und einfach



* GFT entwickelt die Plattform mit und erwirbt eine Minderheitsbeteiligung am Unternehmen



* GFT und One Creation sprechen gemeinsam Kunden verschiedener Branchen an, von Banken, über Gesundheitsdienstleister bis hin zu Filmstudios an und unterstützen diese dabei, ihre Datenrechte unter Einhaltung aller Vorschriften zu verwerten



* Neue Einnahmequellen im schnell wachsenden Markt für digitales Rechtemanagement beschleunigen das bestehende Wachstum von GFT und unterstützen den guten Start ins Jahr 2021



Stuttgart, 26. Januar 2021 - GFT Technologies und One Creation geben bekannt, dass GFT eine Minderheitsbeteiligung an dem Start-up im Bereich Datenrechte erwirbt. Die beiden Unternehmen arbeiten zusammen an der Technologieentwicklung und sprechen potenzielle Kunden gemeinsam an, um sie bei der Verwertung ihrer Daten und digitalen Rechte zu unterstützen und gleichzeitig Compliance, Kontrolle und Sicherheit zu gewährleisten.

Daten sind das neue Öl - es wird wohl kaum jemand widersprechen, dass die Erfassung und Verwertung von Daten und digitalen Rechten in praktisch allen Branchen und Sektoren entscheidende Faktoren für den langfristigen Erfolg von Unternehmen sind. Einerseits können Daten missbraucht werden, und andererseits nimmt zwar die Menge an Daten und damit auch die Einblicke in Geschäftsabläufe zu, aber es gibt keinen sicheren Weg, diese Rechte über die erste Partei hinaus, von der sie genutzt werden, oder über geschlossene Umgebungen hinaus zu teilen und zu verwerten. Unternehmen scheitern oft daran, für Transparenz und ein automatisches Zustimmungsmanagement zu sorgen, um die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen wie der DSGVO zu ermöglichen oder Open-Banking-Standards zu erfüllen - oder einfach nur, um sich mit ihrem Service von Wettbewerbern abzuheben, indem sie ihren Nutzern volle Transparenz und Kontrolle über die Datenrechte bieten.