Eine beeindruckende Vorstellung liefert aktuell die Aktie des Batterieherstellers Varta. Im gestrigen Montagshandel (25.01.) zündete der Wert ein veritables Kursfeuerwerk. Die nächsten Handelstage werden wichtig.

Bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zur Aktie am 20.01. schien der Wert zu „erwachen“. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Der Rücksetzer erlangte weitere Relevanz, als es für die Aktie erneut unter die 120 Euro ging. Zügig wurde daraufhin die eminent wichtige Unterstützung von 110 Euro erreicht. In diesem Bereich verlief zudem der ehemalige Abwärtstrend (rot). Ein Rutsch unter die 110 Euro und damit ein Wiedereintritt in den Abwärtstrend hätte das Chartbild massiv eingetrübt. Doch dieses Szenario konnte noch einmal abgewendet werden. Im Nachhinein könnte sich der Test der 110 Euro als Marktbereinigung herausstellen. Der gestartete Aufwärtsimpuls ließ sich zumindest gut an. Die Aktie kehrte erneut über die Zone 120 / 123 Euro zurück. Sollte es nun auch noch über das Niveau des letzten Verlaufshoch (130+ Euro) gehen, könnte es spannend werden. Ein Test des aktuellen 52-Wochen-Hochs bei 138,7 Euro wäre dann möglich…“



Die Aktie verstand es in der Folgezeit, Druck auf der Oberseite zu entwickeln. Das Bild einer mit dem Test der 110 Euro stattgefundenen Marktbereinigung manifestierte sich zusehends. Der Ausbruch über die Zone 120 / 123 Euro generierte ein frisches Kaufsignal. Die Aktie arbeitete zügig das daraus resultierende Kurspotential ab und erreichte den Bereich von 130+ Euro. Nach kurzem Zögern überwand Varta auch diese Hürde. Damit war der Weg in Richtung des bisherigen 52-Wochen-Hochs bei 138,7 Euro frei.

Der gestrige Montag kreierte nun ein veritables Ausbruchsszenario. Die Aktie lief zunächst bis in den Bereich von 145,5 Euro und ging schließlich oberhalb von 138,7 Euro notierend aus dem Montagshandel. Das erste Etappenziel war erreicht. Nun gilt es jedoch, den Ausbruch in den nächsten Handelstagen zu manifestierten. Anders ausgedrückt: Jeder Tag oberhalb von 138,7 Euro wäre aus bullischer Sicht ein guter Tag. Die Tür steht der Aktie auf der Oberseite offen. Prekär könnte es jedoch werden, sollte Varta noch einmal deutlich unter die 138,7 Euro abtauchen müssen. In diesem Fall wäre Obacht geboten.