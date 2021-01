Die Aktie des Stuttgarter Autobauers bewegt sich seit geraumer Zeit innerhalb einer Handelsspanne.

Die Aktie des Stuttgarter Autobauers bewegt sich seit geraumer Zeit innerhalb einer Handelsspanne. Deren Begrenzungen haben sich in den letzten Wochen weiter verfestigt. Ein Ausbruch aus der Range (in jedwede Richtung) könnte daher ein starkes Signal installieren.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Daimler hieß es am 21.12. unter anderem „[…] Die Bewegung ist überkauft. Der Abstand des Kurses von seiner 200-Tage-Linie hat mittlerweile ein beachtliches Ausmaß angenommen. Insofern kommt der aktuelle Rücksetzer nicht überraschend und ist mit Blick auf die mittelfristigen Perspektiven durchaus willkommen, könnte er doch ein vollständiges Überhitzen der Bewegung vermeiden. Aber: Der Rücksetzer muss begrenzt bleiben. Zu viel charttechnisches Porzellan sollte nicht zerschlagen werden. Idealerweise dehnt er sich nicht unter die 55,0 Euro aus. Sollte es hingegen sogar unter die 50,0 Euro gehen, ist eine Neubewertung der Lage unerlässlich. Auf der Oberseite würde ein Ausbruch über die 60,0 Euro eine Fortsetzung der Bewegung in Richtung 63,5 Euro offerieren.“

In der Folgezeit konnte die Aktie die Konsolidierung auf den Bereich von 55,0 Euro begrenzen. Auf der Oberseite verpasste es Daimler jedoch, neue Akzente zu setzen. Der Bereich um 60,0 Euro etablierte sich als Widerstand.

Die Handelsspanne 55 bis 60 Euro hat mittlerweile eine hohe Relevanz erlangt. Insofern könnte ein Ausbruch aus dieser Range ein starkes Signal liefern. So könnte bei einem Ausbruch über die untere Begrenzung zügig der Unterstützungsbereich von 50,0 Euro ins Spiel kommen. Dagegen könnte ein Ausbruch über die 60er Marke ein frisches Kaufsignal mit einem potentiellen Bewegungsziel bei 63,8 Euro (Kursbereich aus dem Jahr 2018) aktivieren.