Babyn Yar enthüllt Pläne für eine neue Gedenkstätte im Vorfeld des internationalen Holocaust-Gedenktags am 27. Januar

Kiew, Ukraine (ots/PRNewswire) - Der ukrainische Präsident Zelensky: "Die

Einrichtung des Zentrums ist wesentlich für das Gedenken an den Holocaust"



Im Vorfeld des internationalen Holocaust-Gedenktages hat das Babyn Yar Holocaust

Memorial Center (BYHMC) seine Pläne für den Bau eines der größten

Holocaust-Gedenkzentren der Welt vorgestellt. Der Komplex wird in Babyn Yar auf

einer Fläche von 150 Hektar gebaut. Es wird ein Dutzend Gebäude zum Gedenken an

die 33.771 jüdischen Opfer umfassen, die an der Schlucht von Babyn Yar von den

Nazis in nur zwei Tagen, am 29. und 30. September 1941, erschossen wurden, wobei

die Zahl der Opfer auf 100.000 geschätzt wird: Juden, Ukrainer, Roma, psychisch

Kranke und andere, die in Babyn Yar ermordet wurden. Damit ist es das größte

Massengrab Europas und in Erinnerung an 1,5 Millionen Juden, die in ähnlichen

Massenerschießungen der Nazis in der Ukraine und Osteuropa ermordet wurden.







Museum zum Gedenken an das Massaker von Babyn Yar; ein Museum zum Gedenken an

den Holocaust am ukrainischen und osteuropäischen Judentum insgesamt; ein

Bauwerk mit den Namen der Opfer; ein religiöses/spirituelles Zentrum mit

Synagoge, Kirche und Moschee; ein Bildungs- und wissenschaftliches

Forschungszentrum; ein Multimediazentrum; ein Lern- und Freizeitraum für Kinder;

ein Informations- und Konferenzzentrum und mehr. Die allererste Synagoge auf dem

Gelände sowie ein zusätzlicher Ausstellungsraum sollen noch in diesem Jahr

fertiggestellt werden, noch vor dem achtzigsten Jahrestag des Massakers von

Babyn Yar, der im September begangen werden wird.



Die Pläne für den Museumskomplex werden von Ilya Khrzhanovsky, dem

künstlerischen Direktor des BYHMC, in Zusammenarbeit mit internationalen

Experten für Museumsentwicklung erarbeitet, darunter: Nick Axel - Leiter der

Abteilung für architektonisches Design an der Gerrit Rietveld Academy in

Amsterdam; Robert Jan Van Pelt - Professor an der University of Waterloo, der

die Arbeitsgruppe leitete, die den Masterplan für das zukünftige Auschwitz

Museum erstellte; Troy Conrad Therrien - Chefkurator für Architektur und

digitale Initiativen am Solomon R. Guggenheim Museum und Professor an der

Columbia University; Ines Weizman - Leiterin des MPhil/PhD Architecture Program

am Londoner Royal College of Art; Barbara Holzer - Stadtplanungsexpertin und

Professorin für Architektur und Innenarchitektur an der Peter Behrens School of

Art in Düsseldorf (DE) und Adrien Gardere - Ein Designer und Museograf, der

mehrere renommierte Museen entworfen hat, wie das Louvre-Lens in Frankreich

(2012) und das Cairo Islamic Art Museum in Ägypten (2010); Marina Abramovic - Seite 2 ► Seite 1 von 3



