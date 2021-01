Foto: finanzbusiness M.M. Warburg & CO und das Bankhaus von der Heydt kooperieren bei Verwahrung von digitalen Assets Nachrichtenquelle: Finanz Business 37 | 0 | 0 26.01.2021, 11:03 | Die Hamburger Privatbank kooperiert zur Verwahrung des Security Token bei der Vonovia-Transaktion mit dem digitalaffinen Bankhaus von der Heydt. Gemeinsam will man in Zukunft auch institutionelle Investoren auf die Blockchain locken.

