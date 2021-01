---------------------------------------------------------------------------

Strategie-Update: artec technologies AG baut Software-Plattform für Verbrechensaufklärung und -prävention weiter aus



- Ereignisse am US-Kapitol und Berliner Reichstag verdeutlichen Bedarf an Datenanalysetools bei Sicherheitsbehörden

- Software-Plattform (BOS Manager) zur Planung und Durchführung von polizeilichen Einsätzen in der Praxis bewährt

- Funktionalität des BOS Managers wird um den Einsatz für Flächenobservierung, Erhebung und Analyse von audiovisuellen Schmutzdaten erweitert



Diepholz, 26. Januar 2021: Die artec technologies AG (ISIN DE0005209589) gibt ein Update zur strategischen Weiterentwicklung im Geschäft mit Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS). Nicht erst die Erstürmung des Kapitols in den Vereinigten Staaten oder der Versuch am Berliner Reichstag haben aufgezeigt, dass Sicherheitsbehörden bei der Verbrechensaufklärung und -prävention die Überwachung und Auswertung der Sozialen Medien und anderen Informationsquellen stärker einbinden müssen. Schon heute generiert das BOS-Geschäft einen Großteil des Jahresumsatzes von artec und zeichnet sich u.a. durch wiederkehrende Erlöse aus Cloud- und Serviceleistungen aus. Für die kommenden Jahre sieht artec im BOS-Bereich erhebliches Wachstumspotenzial.



Die Voraussetzungen diese Potenziale zu nutzen sind bereits vorhanden: Zahlreiche deutsche Sicherheitsbehörden - wie zum Beispiel etwa 50 Prozent der Landeskriminalämter - gehören seit Jahren zum artec-Kundenstamm. Nachdem artec in der Vergangenheit unter anderem Videoinformationssysteme lieferte, hat sich das Unternehmen im Jahr 2020 erfolgreich als Systemlieferant - alles aus einer Hand - positioniert. Herzstück dafür ist der MULTIEYE BOS Manager: eine private cloudbasierte Software-Plattform für mobile Einsatzkräfte, Lagezentren und Leitstellen. Er wurde mit den Spezialisten deutscher Sicherheitsbehörden entwickelt und hat sich im vergangenen Jahr als zentrales Managementsystem für die Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung von klassischen Observierungseinsätzen bewährt. Die individuell konfigurierbare Hardware für die Feldeinsätze wird dabei ebenfalls von artec geliefert. Zudem wird gewährleistet, dass alle Abläufe datenschutzkonform erfolgen, dabei legt artec besonderen Wert auf die Einhaltung digitaler Datensouveränität. Neben den bereits bestehenden BOS-Kunden testet derzeit eine europäische Behörde den BOS Manager. Mit weiteren Behörden im nationalen und internationalen Markt werden Gespräche geführt. Zur Beschleunigung des Absatzes plant artec, potenziellen Kunden künftig verstärkt Systeme für einen gewissen Zeitraum zur Verfügung zu stellen und sie so von Kauf oder Miete zu überzeugen.