Modern Monetary Theory: Kontrovers diskutiert

Eine Folge der Corona-Beschränkungen sind die steigende Staatsverschuldung und die extrem lockere Geldpolitik. Vielerorts weckt dies Befürchtungen: Führt die expansive Fiskalpolitik zu einer bald nicht mehr tragfähigen Staatsverschuldung? Verliert die Geldpolitik ihre Unabhängigkeit, weil sie gezwungen ist, die Zinsen künstlich niedrig zu halten, damit dies nicht eintritt? Aus Sicht der Investoren interessiert dabei, ob steigende Schuldenniveaus etwa durch eine aus dem Ruder laufende Inflation in eine Krise münden können.

Jene Ökonomen, die der so genannten Modern Monetary Theory (MMT) folgen, sehen dies gelassen. Warum eigentlich? Die MMT, die in den Neunzigerjahren des letzten Jahrtausends entstanden ist, hat in den vergangenen Jahren Aufwind erhalten, weil die schon länger lockere Geldpolitik, verbunden mit dem Ankauf von Schulden am Anleihenmarkt, bisher nicht zu Inflation geführt hat. Im Gegenteil, die Inflationsraten verharren in der Eurozone und Japan, aber auch in den USA unter den Zielmarken von rund zwei Prozent. Auch eine große Schuldenkrise ist bislang ausgeblieben.