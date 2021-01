Bain-Benchmarking europäischer Retail-Banken / Mit mehr Digitalisierung zu höheren Bankaktien-Renditen

München/Zürich (ots) -



- Digitale Vorreiter im Retail-Banking übertreffen mit einer Eigenkapitalrendite

von 8,7 Prozent den Wettbewerb deutlich und haben loyalere Kunden

- Unter den Top 10 befindet sich kein Institut aus dem deutschsprachigen Raum

- Mit der richtigen Digitalstrategie können die Nachzügler aufholen; sieben

Elemente sind dabei entscheidend



Nur wenige Retail-Banken schaffen es, mit ihren Digitalisierungsbemühungen ihre

Kunden zu begeistern und die angestrebten Kostenvorteile zu realisieren. Wie

groß die Unterschiede zwischen digitalen Vorreitern und Nachzüglern sind, belegt

ein aktuelles Benchmarking von 50 führenden Retail-Banken in Europa, darunter

zehn aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. In der dazugehörigen Studie

"How Digital Done Right Pays Off for Retail Banks" zeigt die internationale

Unternehmensberatung Bain & Company, was die besten Banken auszeichnet.









"Der Lockdown und die fortwährenden Kontaktbeschränkungen beschleunigen den

Wandel im Retail-Banking in einem bislang kaum gekannten Tempo", stellt

Bain-Partner Dr. Dirk Vater fest, Co-Autor der Studie und Leiter der

Praxisgruppe Financial Services in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika

(EMEA). "Nur mit einer umfassenden Digitalisierung können die Kreditinstitute

die Erwartungen ihrer Kunden, Beschäftigten und Eigentümer erfüllen."



Anhand von 150 Kriterien aus Kunden- sowie interner Bankensicht ermittelt das

Bain-Benchmarking, wie weit die Digitalisierung der beteiligten Geldhäuser

fortgeschritten ist. Das Ergebnis ist ernüchternd - zumindest für die

DACH-Region. Mehrere Banken aus der Schweiz müssen sich mit hinteren Rängen

begnügen. Und keiner Bank aus dem deutschsprachigen Raum gelingt der Sprung in

die Spitzengruppe (Abbildung).



Besseres Kundenerlebnis, geringere Kosten



Ein Vergleich der Spitzengruppe mit der Konkurrenz macht es möglich, die

Vorteile einer gezielten Digitalisierung zu quantifizieren. So liegt die mit dem

Net Promoter Score® (NPS®) messbare Kundenloyalität bei den digitalen Vorreitern

unter den traditionellen Banken mit 21 Prozent signifikant über der des

Wettbewerbs. Noch besser schneiden reine Onlinebanken ab. Sie überzeugen ihre

Kunden unter anderem mit niedrigen Gebühren.



Die digitalen Vorreiter begeistern nicht nur ihre Kunden, sondern werden auch

von ihrer Belegschaft deutlich positiver bewertet. Das gilt für die

Weiterempfehlungsbereitschaft als Arbeitgeber ebenso wie für die Beurteilung der

Zukunftsaussichten des Unternehmens aus Sicht der Mitarbeitenden.



Und auch die Eigentümer profitieren. Die bestplatzierten traditionellen



