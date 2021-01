Abrechnungsbetrug führt zu steigenden Schäden im Gesundheitswesen

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Düsseldorf (ots) -- Abrechnungsbetrug verursacht hohe finanzielle Verluste: Die Mehrheit derbefragten Krankenversicherungen meldet Schäden von mindestens 500.000 Eurojährlich- Die Branche geht von einem steigenden Dunkelfeld aus, wie 84 Prozent derStudienteilnehmer bestätigen (2012: rund 60 Prozent)- Während die Haupttäter bei den gesetzlichen Krankenkassen meist aus demPflegebereich stammen, sind es bei den privaten Krankenversicherungen dieVersicherten- Die COVID-19-Pandemie verschärft das Problem nach Einschätzung derPwC-Experten weiter- Bei der Betrugsbekämpfung gehen vor allem die gesetzlichen Krankenkassen nichtkonsequent genug vor; private Versicherungen sind den gesetzlichen im Bereichder digitalen Aufklärung überlegenManipulierte Abrechnungen, gefälschte Rezepte oder Behandlungen, die nur auf demPapier stattfanden - die Gesundheitsbranche kämpft immer stärker mitWirtschaftskriminalität in Form von Abrechnungsbetrug. Sowohl die Zahl deraufgedeckten Betrugsdelikte als auch die Schadenshöhe, mit der die gesetzlichenund privaten Krankenversicherungen umgehen müssen, ist in den vergangenen Jahrenenorm gestiegen. So berichten 53 Prozent der gesetzlichen Krankenkassen vonmindestens 100 Betrugsfällen aus dem vergangenen Jahr mit einem Gesamtschadenvon überwiegend (48 Prozent) mehr als 500.000 Euro. Zum Vergleich: Im Jahr 2012meldete die Mehrheit (64 Prozent) lediglich bis zu zehn Betrugsdelikte, wobei 54Prozent über Schäden von maximal 50.000 Euro berichteten.Noch stärker betroffen sind die privaten Krankenversicherungen: 76 Prozent vonihnen sind im vergangenen Jahr Gesamtschäden von mehr als 500.000 Euroentstanden (2012: 50 Prozent). Das sind zentrale Ergebnisse einer Umfrage derWirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC zum Abrechnungsbetrug imGesundheitswesen, bei der sich 19 gesetzliche und 13 privateKrankenversicherungen beteiligt haben. Die Untersuchung knüpft an eineVorgänger-Umfrage aus dem Jahr 2012 an und ermöglicht damit den direktenVergleich zu einem Themenbereich, zu dem es bislang wenig verlässlichesZahlenmaterial gibt.84 Prozent bestätigen: Die Dunkelziffer beim Abrechnungsbetrug ist hoch"Die große Zahl der aufgedeckten Betrugsfälle und die hohen Schadenssummen sindaus unserer Sicht darauf zurückzuführen, dass es den Krankenversicherungen heuteweit besser als 2012 gelingt, Betrügereien aufzuklären. Da aber auch dasDunkelfeld weiter angestiegen ist, können sich die Krankenversicherer auf diesem