Köln (ots) - Lars Sapara (44) verantwortet ab sofort den Vertrieb beimD&O-Anbieter VOV. In seiner neu geschaffenen Funktion soll Sapara dasKerngeschäft ausbauen und weitere Vermittler an das Unternehmen binden. "Wirwollen im D&O-Markt für Klein- und mittelständische Unternehmen weiter wachsen",sagt Alexander Probst.Im vergangenen Jahr 2020 haben immer mehr Vermittler D&O-Policen nachgefragt, umVorstände und Geschäftsführer vor finanziellen Risiken zu schützen. Großschädenwie sie rund um den VW-Prozess und den Wirecard-Skandal entstanden sind,veranlassen die Führungskräfte auch in Klein- und mittelständischen Unternehmendazu, sich stärker mit ihren persönlichen Haftungsrisiken zu beschäftigen.Deutschland gilt weltweit als eines der Länder mit den schärfsten Regeln, wennes um die direkte Verantwortung von Managern geht. "Der DAX strahlt auf denMittelstand ab", erklärt VOV-Chef Probst. "Viele fragen sich, ob ihnen das auchpassieren kann."