Arçelik erneut als eines der nachhaltigsten Unternehmen der Welt ausgezeichnet

Istanbul (ots/PRNewswire) - Arçelik belegt im Ranking des 2021 Global 100 Indexvon Corporate Knights Platz 34Arçelik (https://www.arcelikglobal.com/en/company/about-us/overview/) , einerder führenden Hersteller von Haushaltsgeräten und Mutterkonzern voninternationalen Marken wie Beko und Grundig, belegt Platz 34 des CorporateKnights 2021 Global 100 Index. Damit ist Arçelik das nachhaltigste Hausgeräte-und Haushaltswarenunternehmen der Welt.Der Global 100 Index von Corporate Knights erstellt seit 17 Jahren jährlich eineRangliste der 100 nachhaltigsten Unternehmen der Welt und analysiert dafür dieLeistung von 8.080 Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 1 MilliardeUS-Dollar. Mehrere Leistungsindikatoren für Umwelt-, Sozial- undGovernance-Belange (ESG) fließen in die Bewertungen ein. Arçelik hat in den fast150 Ländern, in denen es tätig ist, Nachhaltigkeit fest im Geschäftsmodellverankert. Unter dem Motto "Respecting the World, Respected Worldwide " hat dasUnternehmen wichtige Meilensteine im Bereich Nachhaltigkeit erreicht. Soschaffte es Arçelik in den Jahren 2019 und 2020 mit eigenenEmissionsgutschriften in der globalen Produktion klimaneutral zu werden undwurde vom Dow Jones Sustainability Index zum zweiten Mal in Folge als "IndustryLeader" und damit nachhaltigstes Unternehmen in der Kategorie Haushaltsgeräteausgezeichnet. Arçeliks Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis2030 sind von der Science Based Targets Initiative (SBTi) als im Einklang mitdem "deutlich unter 2°C-Ziel" des Pariser Abkommens anerkannt.Der CEO von Arçelik, Hakan Bulgurlu, äußerte sich zum Global 100 Index:"Wir freuen uns sehr über den 34. Platz im Corporate Knights Global 100 Index2021 und darüber, dass wir erneut als eines der nachhaltigsten Unternehmen derWelt ausgezeichnet wurden. Es ist eine bedeutende Leistung für uns alsUnternehmen, und wir sind stolz auf das, was wir gemeinsam mit unserenMitarbeitern erreicht haben. Wir freuen uns, dass Arçelik auf dem besten Wegist, sehr hohen Nachhaltigkeitsstandards zu erreichen, der eine wichtigeVorbildfunktion für andere Unternehmen in unserer Branche hat. Wir werdenunseren Nachhaltigkeitsansatz weiterhin im Einklang mit denUN-Nachhaltigkeitszielen (SDGs) anpassen, klimafreundliche Produkte entwickeln,die Ressourcen schonen und sie anderen zugänglich machen. Damit wollen wirmöglichst vielen Menschen einen nachhaltigeren Lebensstil ermöglichen."Die vollständigen Global 100-Ranglisten und Details zur Methodik finden Sieunter http://www.corporateknights.com/global100