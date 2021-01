DE30: Indizes erholen sich vom gestrigen Ausverkauf

++ Europäische Märkte erholen sich vom gestrigen Ausverkauf ++ DE30 klettert über 13.800 Punkte ++ Linde kündigt Aktienrückkäufe und Dividendenerhöhung an ++



Die europäischen Märkte erholen sich heute von den gestrigen Kursverlusten. Der DE30 konnte wieder über 13.800 Punkte klettern und notiert heute 1,4% höher. Auch bei den anderen europäischen Indizes sind starke Gewinne zu beobachten. Es wird erwartet, dass der italienische Ministerpräsident Conte dem Staatspräsidenten Matarella um 12:00 Uhr einen Rücktritt anbietet, aber bisher ignorieren die Märkte die politischen Risiken. Es wird erwartet, dass Matarella Conte bitten wird, zu versuchen, eine neue Regierungskoalition zu bilden, sodass Schnellwahlen vermieden werden können.

Quelle: xStation 5

Der DE30 ist gestern gefallen und hat mehr oder weniger den Bereich des Rückgangs aus der SKS-Formation realisiert. Die Abwärtsbewegung wurde in der Zone unter 13.600 Punkten gestoppt und es kam zu Beginn der europäischen Sitzung zu einer starken Rallye. Dem DE30 gelang es, wieder über die Zone bei 13.800 Punkten zu klettern, die durch das 38,2% Retracement, den SMA50 (grüne Linie) und frühere Preisreaktionen markiert ist. Nun richtet sich die Aufmerksamkeit der Investoren auf den Widerstandsbereich bei 13.875 Punkten, der durch den SMA200 (lila Linie) und frühere Kursreaktionen gekennzeichnet ist. Der heutige Wirtschaftskalender ist fast leer und der Rücktritt von Conte wird wahrscheinlich nicht für zusätzliche Volatilität an den europäischen Aktienmärkten sorgen.



Unternehmensnachrichten

Linde (LIN.DE) gehört heute zu den Top-Performern im DE30. Das Unternehmen kündigte ein neues Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu 5 Mrd. Dollar an. Linde kann zwischen dem 1. Februar 2021 und dem 31. Juli 2023 bis zu 15% seiner ausstehenden Aktien erwerben. Außerdem kündigte das Unternehmen an, die Quartalsdividende um 10% auf 1,06 Dollar pro Aktie zu erhöhen.

Frank Appel, der CEO der Deutschen Post (DPW.DE), sagte, dass es einen Engpass bei den Luftfrachtkapazitäten gäbe. Dies sei jedoch für das Unternehmen vorteilhaft, da es mit seiner eigenen Flotte von 250 Luftfrachtflugzeugen wettbewerbsfähig bleibe, so Appel. Das Unternehmen ist auch an der Logistik von Coronavirus-Impfstoffen beteiligt und hat bereits 50 Flugzeuge mit Impfstoffen quer durch Europa geflogen.

Laut einem Bericht von Bloomberg führt SAP (SAP.DE) Gespräche über die Übernahme von Signavio, einem deutschen Start-up, das sich auf Unternehmenssoftware spezialisiert hat. Die Akquisition könnte SAP helfen, sein Cloud-Angebot zu erweitern. Der Deal könnte mit rund 1,2 Mrd. Euro bewertet werden.

Linde (LIN.DE) springt nach der Ankündigung der Dividendenerhöhung und des neuen Aktienrückkaufprogramms nach oben. Die Aktie prallte von der Aufwärtstrendlinie bei 205 Euro ab. Der kurzfristige Widerstand, den es zu beachten gilt, befindet sich im Bereich von 212,50 Euro und wird durch frühere Kursreaktionen sowie den SMA50 (grüne Linie) markiert, während die wichtigste Widerstandszone über der 220-Euro-Marke liegt. Quelle: xStation 5



