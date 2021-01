Wie bereits im Vorjahr starten die Aktienbörsen mit Schwung und Frohsinn in das neue Jahr.

26.01.2021 - Wie bereits im Vorjahr starten die Aktienbörsen mit Schwung und Frohsinn in das neue Jahr. Die alten Favoriten setzen sich auch in 2021 gleich an die Spitze des Zuges. Einmal mehr ziehen die FAANG Aktien den Börsenkarren sprunghaft voran. Die Apple Aktie führt den Tross mit einem zweistelligen Jahresstart an und bringt mittlerweile eine Börsenbewertung von gut 2,2 Billionen Dollar auf die Waage.

Es hat ganz den Anschein, als ob die Alternativlosigkeit der Aktienanlage sich immer weiter herumspricht und nach und nach neue Anlegergruppen für Eigenkapitaltitel gewinnt. Ohne Zweifel sind einzelne Kursexzesse – siehe Tesla - stets integraler Bestandteil eines solchen Aktienmarktaufschwungs. Auch liegt es in der Natur der Sache, dass jüngere Börsianer mit größerer Kühnheit ihre Aktienauswahl treffen als erfahrenere Semester.