Und wie finanziert man das kräftige Wachstum? Die 80,5 % Beteiligung Talus Manufacturing Ltd wurde verkauft

Nicht ganz freiwillig – die Lam Research Corporation zog eine Option und erhöhte so ihren 19,5 % Anteil an dem Joint Venture auf 100 %. Aber die zusätzliche Liquidität – die eine Vervielfachung der ursprünglichen Investments widerspiegelt – und der dadurch erzielte a.o. Gewinn entschädigen dafür. Im Segment Contract Manufacturing war die 2016 Talus Manufacturing als “Global Refurbishment Center” von Lam in den operativen Betrieb übergegangen. Und wurde seither bei der Manz AG im Segment Contract Manufacturing geführt. Der Schwerpunkt des Unternehmens lag von Beginn an in der Modernisierung und Wiederaufbereitung bestehender Anlagen zur Herstellung von Halbleitern. Seither hatte sich Talus Manufacturing sehr positiv entwickelt. Dies spiegelt sich auch in der durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von rund 125% seit Gründung wider.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge

äußert sich Martin Drasch, Vorstandvorsitzender der Manz AG: “Die Zusammenarbeit mit Lam Research ist eine wahre Erfolgsgeschichte. Durch die sehr positive Unternehmensentwicklung hat sich der Wert unserer Beteiligung seit der Gründung 2016 vervielfacht. Aus dem Verkauf unserer Anteile resultiert nun ein ergebniswirksamer Einmaleffekt, den wir in unser strategisches Kerngeschäft investieren werden. Einen besonderen Fokus werden wir auf das wachstumsstarke Segment Energy Storage richten. Dank der enormen Marktdynamik weltweit konnten wir hier 2020 Aufträge von mehr als 100 Millionen Euro verzeichnen. Und auch für 2021 erwarten wir, dass sich für uns als Hightech-Maschinenbauer wieder zahlreiche Wachstumsmöglichkeiten bieten werden. Diese Potenziale wollen wir durch die nun möglichen Investitionen noch besser nutzen.”