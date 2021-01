Manz meldet den Abschluss des Verkaufs ihrer Mehrheitsbeteiligung an der Talus Manufacturing Ltd. Lam Research übernimmt die 80,5 Prozent der Talus-Anteile vom Reutlinger Unternehmen und wird damit alleiniger Eigentümer von Talus Manufactoring. Mittlerweile seien für den Verkauf alle behördlichen Genehmigungen in Taiwan erteilt worden, meldet Manz am Dienstag. Damit ist der Deal abgeschlossen.Manz erhält für die Talus-Anteile ...