Potsdam (ots) -- Rechtsanwaltskanzlei Goldenstein analysiert rund 600.000 PKW-Inserate aus den40 größten deutschen Städten- In Nürnberg, Frankfurt und Braunschweig stehen am meisten Diesel-Fahrzeuge zumVerkauf- Am wenigsten Diesel werden in Köln, Wuppertal und Oberhausen angebotenDiesel-Fahrzeuge wurden seit dem Abgasskandal immer unbeliebter in Deutschlandund die Anzahl an Neuzulassungen mit Diesel-Motor hat sich seit 2015 starkreduziert. Doch wo wollen hierzulande eigentlich am meisten Menschen ihrenDiesel loswerden? Dieser Frage ist die Rechtsanwaltskanzlei Goldenstein(http://www.ra-goldenstein.de/) auf den Grund gegangen und hat dafür rund600.000 PKW-Inserate aus den 40 größten deutschen Städten analysiert. Außerdemhat die Kanzlei diese Daten ins Verhältnis zu dem Anteil zugelassenerDieselfahrzeuge in den analysierten Städten gesetzt.

In diesen Städten stehen die meisten Diesel-Fahrzeuge zum VerkaufDemnach wird in mehr als jeder dritten PKW-Anzeige in Deutschland ein Dieselangeboten. Besonders hoch liegt dieser Anteil in Nürnberg: 44,6 Prozent allerAuto-Inserate in der Frankenstadt beziehen sich auf Diesel-Fahrzeuge -Höchstwert der Analyse. Auch in Frankfurt (42,6 Prozent) und Braunschweig (41,4Prozent) liegt der Anteil an Diesel-PKW auf dem Gebrauchtwagenmarkt recht hoch.Komplettiert wird die Top Fünf durch Bremen (40,5 Prozent) und Hannover (39,3Prozent).Am wenigsten Diesel-PKW werden hingegen in Köln (32,8 Prozent), Wuppertal (32,2Prozent) und Oberhausen (31,3 Prozent) zum Verkauf angeboten. Dennoch liegt derAnteil an angebotenen Dieseln selbst in diesen Städten über dem Diesel-Anteil anNeuzulassungen in Deutschland. Dieser betrug laut dem Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)28,1 Prozent im Jahr 2020.In Bonn liegt der Diesel-Anteil an den Gesamtzulassungen über demGebrauchtwagenangebotLediglich in Bonn liegt der Anteil an Diesel-Fahrzeugen auf demGebrauchtwagenmarkt unter dem Anteil, den Diesel an den Gesamtzulassungenausmachen: 37,6 Prozent aller zugelassenen Fahrzeuge haben einen Diesel-Motor inder ehemaligen Bundeshauptstadt. 34,2 Prozent aller zum Verkauf stehendenGebrauchtwagen in Bonn werden mit Diesel angetrieben.Der entgegengesetzte Effekt wird vor allem in Bochum, Krefeld, Berlin, Nürnbergund Gelsenkirchen deutlich. In diesen Städten liegt der Anteil anDiesel-Fahrzeugen auf dem Gebrauchtwagenmarkt jeweils mindestens 10Prozentpunkte über dem Diesel-Anteil aller zugelassenen Kraftfahrzeuge.Claus Goldenstein, Rechtsanwalt und Inhaber der Kanzlei Goldenstein, kommentiert