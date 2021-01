Salazar Resources kündigt Privatplatzierung im Wert von bis zu 6,5 Mio. CAD an

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE BZW. ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG, AUSSENDUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, WEDER ZUR GÄNZE NOCH IN TEILEN, BESTIMMT.

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 26. Januar 2020 -- SALAZAR RESOURCES LIMITED (TSXV: SRL) (OTCQB: SRLZF) („Salazar“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung durchführen wird, in deren Rahmen bis zu 18.572.000 Stammaktien des Unternehmens (die „Aktien“) zum Preis von 0,35 CAD pro Aktie verkauft werden, um einen Bruttoerlös von bis zu 6.500.200 CAD zu erzielen (die „Privatplatzierung“).

Die eingenommenen Mittel werden zur Forcierung der Exploration des zu 100 % unternehmenseigenen Projektportfolios verwendet, u.a. für die laufenden Bohrungen bei Los Osos sowie die Phase-I-Bohrprogramme im Umfang von jeweils etwa 3.000 Meter bei Ruminahui im zweiten Quartal 2021, der kürzlich in Option erworbenen Konzession Los Santos im zweiten Halbjahr 2021 und bei Macara Mina. Das Unternehmen wird zu gegebener Zeit über aktuelle betriebliche Entwicklungen informieren.

Alle im Rahmen der Privatplatzierung begebenen Wertpapiere sind an eine viermonatige Haltedauer gebunden und allen erforderlichen behördlichen Genehmigungen vorbehalten, einschließlich der endgültigen Zustimmung der TSX Venture Exchange. Im Zusammenhang mit dieser Privatplatzierung fällt eine Vermittlungsprovision (Finder‘s Fee) an.

Diese Pressemeldung stellt in keinem Rechtssystem, in dem ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, ein Verkaufsangebot bzw. Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf dieser Wertpapiere dar. Die Wertpapiere wurden bzw. werden weder nach dem United States Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der „U.S. Securities Act“) noch nach einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch an - bzw. auf Rechnung oder zugunsten von - US-Personen (in Vorschrift S des U.S. Securities Act als „U.S. Persons“ bezeichnet) abgegeben bzw. verkauft werden, sofern keine Registrierung nach dem U.S. Securities Act bzw. den geltenden einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen erfolgt und keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von dieser Registrierungsverpflichtung besteht.