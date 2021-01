DEAG erweitert die internationalen Aktivitäten und meldet eine erneute Übernahme - diesmal in Dänemark. Hier kauft das Berliner Entertainment-Unternehmen über ihre 100-prozentige Tochtergesellschaft DEAG Classics AG 75 Prozent der Anteile am Promoter und Produzenten CSB Island Entertainment ApS. Angaben zum Kaufpreis macht DEAG am Dienstag nicht. Die 1994 gegründete CSB führt üblicherweise rund 300 Veranstaltungen pro Jahr ...