E-Commerce beschleunigt Wachstum deutlich auf mehr als 83 Mrd. Euro Warenumsatz in 2020 - bevh fordert Umdenken in der Politik

Berlin (ots) - Der Beitrag des E-Commerce zur Versorgung der Bevölkerung hatsich im Jahr 2020 im Zeichen der Corona-Pandemie deutlich verstärkt. Mehr alsjeder achte Euro der Haushaltsausgaben für Waren wurde im E-Commerce ausgegeben.Der Brutto-Umsatz mit Waren im E-Commerce ist im vergangenen Jahr von 72,6 Mrd.Euro auf 83,3 Mrd. Euro gestiegen. Das ist trotz Stagnation im ersten Quartalein Plus von 14,6 Prozent gegenüber 2019 und damit 3,3 Prozentpunkte über demWachstumsschnitt der drei vorangegangenen Jahre von 11,3 Prozent. Besondersdynamisch entwickelten sich dabei die Waren des täglichen Bedarfs, insbesondereLebensmittel und Drogeriewaren, aber auch Medikamente.Die Daten der größten E-Commerce-Verbraucherstudie Deutschlands im Auftrag desBundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh) zeigen, dassE-Commerce inzwischen in der Mitte der Gesellschaft verankert ist. Fast jederdritte Onlinekäufer im Jahr 2020 war älter als 60 Jahre. Vor Jahresfrist lag derUmsatzanteil der Kundinnen und Kunden in dieser Altersgruppe noch unter einemViertel. Vier von zehn Onlinekundinnen und -kunden kaufen inzwischen mehr alseinmal pro Woche im Distanzhandel. Fast drei von vier Onlinekäufern gaben an,künftig mehr oder genauso viel im Internet bestellen zu wollen - vor einem Jahräußerte nur gut jeder zweite Kunde diese Absicht."Die Corona-Pandemie hat die Entwicklung des Handels hin zum E-Commerce deutlichbeschleunigt, und unsere Branche hat ihr Leistungsversprechen erfüllt", bewertetGero Furchheim, bevh-Präsident und Sprecher des Vorstands der Cairo AG dieJahresbilanz. "Diese Entwicklung wird sich nicht mehr umkehren. Diegesellschaftliche und politische Debatte muss deshalb ihre Perspektive gründlichändern: E-Commerce und seine Prozesse sind künftig die Basis, von der aus Kundenihren Einkauf beginnen. Die Innenstädte und der Einzelhandel brauchen diesesdigitale Fundament, um mit ihren stationären Angeboten den Kunden noch Mehrwertezu bieten. Die Stadtentwicklung muss sich dieser Realität endlich stellen unddiejenigen konsequent einbinden, die den neuen Handel gestalten."Obwohl während der gesamten Corona-Krise Lebensmittelhandel, Drogerien undApotheken nie geschlossen hatten, legte im Onlinehandel das Cluster "täglicherBedarf" prozentual am stärksten zu. Der gesamte Online-Umsatz dieser Warengruppestieg in 2020 auf 6,89 Mrd. Euro inkl. USt (2019: 4,90 Mrd. Euro inkl. USt) miteiner Steigerung von 40,9 Prozent. Apotheken konnten ihren E-Commerce-Umsatz um