Köln (ots) - Der Bedarf an Atemschutzmasken in Deutschland und Europa wächstrasant. Ein Ende dieses Trends ist aufgrund der aktuellen Entwicklung imZusammenhang mit der Corona-Pandemie nicht absehbar. Vor diesem Hintergrund hatder weltweit tätige Prüfdienstleister TÜV Rheinland jetzt erstmalsAtemschutzmasken der Schutzklasse FFP2 für den europäischen Markt zertifiziert.Das Zertifikat hat als Hersteller die EPG-Pausa GmbH aus Rheinland-Pfalz mit derInhaberin und Geschäftsführerin Wei Hong erhalten. Das traditionsreicheUnternehmen produziert die Atemschutzmasken in seinem Werk imrheinland-pfälzischen Eichelhardt. Die Zertifizierung von TÜV Rheinland basiertauf den Vorgaben der maßgeblichen Verordnung 2016/425 für so genanntePersönliche Schutzausrüstung(https://www.tuv.com/landingpage/de/restart-safely/reference-cases/) .Ralf Scheller, Vorstandsmitglied der TÜV Rheinland AG: "Aktuell ist der Bedarfan Atemschutzmasken durch die Corona-Pandemie extrem hoch. Diese Masken sollenGesundheit schützen. Umso wichtiger ist es, in der Prüfung von Produkten dieSicherheit und Qualität in den Vordergrund zu stellen. Wir wollen alsunabhängiger Prüfdienstleister dazu beitragen, dass Produkte verfügbar sind, dieden Erfordernissen der Normen und Verordnungen ebenso entsprechen wie denen desMarktes. Deshalb werden wir weiter in die Prüfung von persönlicherSchutzausrüstung investieren." Erkennbar sind von TÜV Rheinland zertifizierteMasken an der Kennzeichnung "CE 1008".Auch für die Unternehmensgruppe Stolfig als Hersteller der Masken stehtverlässliche Produktqualität im Vordergrund: "Wir freuen uns, mit dem Aufbaueiner regionalen Maskenproduktion für FFP2 und OP-Masken in Deutschland, dieVersorgungssicherheit zu verbessern und damit den aktuellen Bedarf der Kunden zubedienen. Wir sehen es als sinnvolle Ergänzung zu unseremStandard-Produktspektrum, in dem wir Entwicklung für den Leichtbau mitModellbau, Leichtmetallgießerei, CNC-Bearbeitung, Blechumformung,Oberflächenbeschichtung und Baugruppen anbieten. Die Zusammenarbeit zwischen derörtlichen Wirtschaftsförderung, der Regierung, dem TÜV Rheinland und demMittelstand, hat hier sehr gut funktioniert", so Peter Stolfig, Geschäftsführerder Stolfig Group Leichtbau GmbHUmfassende Prüfung in Laboren von TÜV RheinlandDie Prüfung der neuen FFP2-Masken haben die Fachleute von TÜV Rheinland in deneigenen Speziallaboren vorgenommen. Im Rahmen der erforderlichen Prüfungenwerden eingehend unter anderem das Material, die Verpackung,Produktkennzeichnungen und -beschreibungen sowie insbesondere Durchlass desFiltermediums, Atemwiderstand und Leckage der Masken überprüft.