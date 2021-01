Hublot enthüllt die Big Bang Tourbillon Automatic Orange Sapphire

Nyon, Schweiz (ots/PRNewswire) - Die Kunst der Fusion erreicht neue Höhen mit

zwei Innovationen an den Grenzen des Möglichen



Transparent, schwarz, gelb, blau, rot - Hublot beherrscht meisterhaft die

Herstellung und Bearbeitung von Saphiren in exklusiven Farbtönen für seine

Uhrengehäuse. Für die neue Big Bang Tourbillon Automatic Orange Sapphire hat die

Marke ihre Palette an getönten Saphiren um eine völlig neue Farbe erweitert und

damit einmal mehr eine Weltneuheit geschaffen. Zu dieser außergewöhnlichen

technischen und ästhetischen Errungenschaft gesellt sich ein komplett neues

Tourbillonwerk, das nicht nur über einen Automatikaufzug verfügt (eine

Seltenheit bei einem Tourbillon), sondern auch über eine neu entwickelte

Architektur mit zifferblattseitig sichtbarem Mikrorotor und drei Saphirbrücken.

Eine neue Fusion aus Kühnheit und Transparenz, in einer limitierten Auflage von

50 Exemplaren.



"Seinem Pioniergeist getreu, hat Hublot mit dem weltweit ersten Gehäuse ausorangefarbenem Saphir eine weitere außergewöhnliche Innovation hervorgebracht.Zugleich stellt unsere Manufaktur ihre uhrmacherische Kompetenz mit einemneuen, vollständig hausintern entwickelten und gefertigten Tourbillonkalibermit Automatikaufzug unter Beweis, bei dem die spektakuläre, auf derZifferblattseite sichtbare Architektur das innovative Design der Uhrunterstreicht. Die "Kunst der Fusion" in all ihrer Pracht."- Ricardo GuadalupeCEO von HUBLOTDer orangefarbene Saphir - eine WeltneuheitWenn es einen Bereich gibt, in dem Hublot ihrer "Kunst der Fusion" in all ihrerKühnheit und Stärke Ausdruck verleiht, dann sind das zweifellos die hochmodernenMaterialien und insbesondere der synthetische Saphir. Im Laufe der Jahre hat dieMarke, die über ein eigenes Metallurgie- und Werkstofflabor verfügt, bereitszahlreiche ikonische Zeitmesser lanciert, bei denen Saphirgehäuse und-zifferblätter in neuartigen Farben als transparente Kulisse für eineausgeklügelte Mechanik dienten. Dazu zählen etwa die Big Bang Unico Sapphire(transparent), die All Black Sapphire, die Big Bang Unico Red Sapphire und BlueSapphire oder jüngst die Spirit of Big Bang Yellow Sapphire. Jetzt führt Hublotdie Innovationen mit diesem außergewöhnlichen Material fort und interpretiertdie Big Bang Sapphire Tourbillon in einem völlig neuen Orangeton - eineWeltpremiere bei gefärbten Saphiren. Um diese Farbe zu erzielen, wurden Titanund Chrom in den raffinierten Fertigungsprozess integriert. Die ungewöhnlicheund dynamische Farbe bringt frischen Wind in die Welt der Haute Horlogerie und