Europäisches Team setzt sich für Homeoffice-Pflicht ein und entscheidet so die Thinkathon Online Challenge #2 für sich

Brüssel (ots) -



- Gruppe besteht aus einem Deutschen, einer Italienerin und zwei Franzosen

- Beim Wettbewerb ging es um Ideen für eine gerechtere digitale Gesellschaft



Das aus einem Deutschen, einer Italienerin und zwei Franzosen bestehende Team

MEL WIPSEE hat die von der Europäischen Union geförderte Thinkathon Online

Challenge #2 gewonnen. Im Finale des Ideenwettbewerbs am 22. Januar 2021 setzte

sich die nach einer gemeinnützigen Organisation aus Frankreich benannte Gruppe

gegen die Konkurrenz durch. Die politische Empfehlung der Sieger zum Thema

Geschlechtergerechtigkeit beruhte auf einer Pflicht für Unternehmen zur

Ausweitung ihres Homeoffice-Angebots, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf

für Frauen zu verbessern. Neben einer Prämie von 400 Euro pro Teammitglied

erhalten Daje Schoormann, Sofia Pieretti, Nicolas Jouenne und Enzo Birolleaud

die Möglichkeit, ihre Ergebnisse vor kanadischen sowie europäischen Politikern

zu präsentieren und mit ihnen darüber zu diskutieren.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Wir gratulieren dem Team MEL WIPSEE herzlich zum Sieg bei der Thinkathon OnlineChallenge #2", sagt ThinkYoung-Gründer Andrea Gerosa. "Mit viel Einsatz undKreativität hat die Gruppe digitale Wege aufgezeigt, die zu einer gerechterenGesellschaft führen. Damit haben sich die Mitglieder den ersten Platz mehr alsverdient."Teilnahme war für 18- bis 30-Jährige aus Europa und Kanada möglichDie Thinkathon Online Challenge #2 ist ein Projekt, das die DenkfabrikThinkYoung, das Goethe-Institut Montreal und die gemeinnützige Organisation Carrefour Jeunesse Emploi NDG ins Leben gerufen haben. Gemeinsam luden diePartner 18- bis 30-Jährige aus Europa und Kanada dazu ein, sich virtuell zuvernetzen und politische Empfehlungen für eine gerechtere digitale Zukunft zuerarbeiten. Ganz konkret bestand der Ideenwettbewerb aus zwei Aufgaben: Erstenssollten die Teams zeigen, wie technischer Fortschritt Gesellschaften verändernkann. Zweitens sollten sie Ideen entwickeln, wie sich die Digitalisierung zurLösung aktueller Probleme nutzen lässt. Dabei ging es auch um Konzepte, wiejunge Leute und andere gesellschaftliche Gruppen besser in die Gemeinschafteingebunden werden können."Die Digitalisierung bietet riesiges Potenzial, um unsere Gesellschaft gerechterzu gestalten", sagt Gerosa. "Das haben die Teilnehmer der Thinkathon OnlineChallenge #2 mit ihren bemerkenswerten Ideen gezeigt. Es hat sich gelohnt, ihnendiese Plattform zu bieten."Publikumspreis geht an Projekt zum Thema KlimawandelDer Wettbewerb lief seit dem 1. Oktober 2020 in drei Runden ab. Im erstenSchritt konnten die Teilnehmer aus den Kategorien Rassismus, Gesundheit,