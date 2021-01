- Globale Wirtschaftsaussichten haben sich verschlechtert - In Deutschland wirtschaftlicher Rückgang um 4,5 Prozent - geringer als in anderen Ländern der Eurozone - Erholung auf Vorkrisenniveau erst für Mitte 2022 erwartet - Verdeckte Arbeitslosigkeit könnte Aufschwung bremsen

Globale Studie von IMA und ACCA / Finanzprofis erwarten W-förmige Konjunkturerholung in diesem Jahr (FOTO) Montvale (NJ)/ Zürich (ots) -

Nach einer vorübergehend optimistischeren Phase zeigen sich die Finanzexperten aktuell deutlich weniger zuversichtlich. Das gilt auch für Deutschland - wobei der Rückgang der Wirtschaftsleistung 2020 hier insgesamt etwas geringer ausgefallen ist als in anderen (EU-)Ländern. Dies zeigen unter anderem die jüngsten Ergebnisse des vierteljährlich erhobenen und veröffentlichten Global Economic Conditions Survey (GECS) des IMA (Institute of Management Accountants) und der ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) unter mehr als 3.000 CFOs und Buchhaltern weltweit.



Noch im vierten Quartal 2020 zeigten die Finanzfachleute überwiegend positive Bewertungen, die das Vertrauen in die europäische Wirtschaft trotz Brexit und Pandemie widerspiegeln. Nach historischen Rückgängen beim BIP der westeuropäischen Länder war das Wachstum stärker als erwartet. Das führte dazu, dass Europa einen besonders starken Zuwachs an Geschäftsaufträgen verzeichnen konnte. Die strengeren Pandemie-Regeln zum Jahresende sorgten jedoch dafür, dass sich die Aussichten wieder leicht eintrübten.



Vorkrisenniveau noch nicht in Sicht



Obwohl die Europäische Zentralbank (EZB) beschlossen hat, das Programm zum Ankauf von Vermögenswerten auszuweiten und die Laufzeit zu verlängern, wird die Wirtschaftsleistung auf Vorkrisenniveau so schnell nicht wieder erreicht werden. Die gesamte europäische Wirtschaft schrumpfte im Vergleich zum Vorjahr um 7,5 Prozent. Das ist deutlich mehr als die gesamte Weltwirtschaft, die im Jahr 2020 einen Rückgang der Produktion um 4,5 Prozent verzeichnet. Das ist der größte Rückgang der globalen Aktivität seit mehreren Jahrzehnten. Auch in Deutschland ist die Wirtschaft während der Pandemie um rund 4,5 Prozent geschrumpft - und damit weniger als in vielen anderen Ländern Westeuropas.