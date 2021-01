Mit viel Vorschusslorbeeren startet Linde in den heutigen Handel. Der Kurs schiebt sich mit rund drei Prozent nach vorne. Der Titel landet damit in Top/Flo-Liste ganz weit vorne. Sollten Anleger damit alle Vorsicht über Bord werfen oder warten doch noch Stolpersteine auf dem Weg nach oben?

In der Charttechnik überwiegen trotz des Kursschubs die dunklen Wolken. Denn das Papier liegt nach wie vor in Reichweite zu einer wichtigen Unterstützung. Diese Chartmarke liegt bei 202,90 EUR. Es liegt also etwas Großes in der Luft.

Der 200-Tage-Durchschnitt gibt insbesondere langfristig agierenden Investoren Auftrieb. Denn dieser Indikator gibt mit einem aktuellen Wert von 208,15 EUR komplett grünes Licht. Die langfristigen Aufwärtstrends beschleunigen sich also mit dem heutigen Tage noch einmal.

Fazit: Wie geht es bei Linde jetzt weiter? Kann die Aktie 2021 positiv überraschen?