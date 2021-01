ENTEGA und Viessmann begründen Partnerschaft für das Stromgeschäft

Allendorf/Darmstadt (mio) (ots) - Der Darmstädter Öko-Energieversorger ENTEGA

hat die Mehrheit an der Energy Market Solutions übernommen - einer bisherigen

Tochtergesellschaft der Digital Energy Solutions (DES), welche die

Stromaktivitäten der Viessmann Familie verantwortet. Im Zusammenhang mit der

Übernahme wurden auch die Energy Project Solutions-Aktivitäten von Entega

erworben. Über die Höhe des Kaufpreises haben beide Seiten Stillschweigen

vereinbart. Das Wirksamwerden der Transaktionen steht noch unter dem Vorbehalt

der Kartellbehörden.



"Die Energiewende wird nur gelingen, wenn der Sektor Strom vorangeht. Davon sind

wir bei ENTEGA schon lange überzeugt. Kern unserer Unternehmensstrategie ist

bereits seit über einem Jahrzehnt der Ausbau der Erneuerbaren Energien hin zu

einer klimaneutralen Stromversorgung. Da ist die jetzt vereinbarte Kooperation

mit dem Klimalösungsanbieter Viessmann und die Übernahme der Mehrheit an der

"Energy Market Solutions" eine folgerichtige, konsequente Weiterentwicklung",

sagte die Vorstandvorsitzende der ENTEGA AG, Dr. Marie Luise Wolff, heute

(26.01.2021) in Darmstadt.





Unter dem Dach der DES ist die Viessmann-Tochter von Energy Market Solutions mitSitz in Berlin mit zwei Dutzend Mitarbeitern für eine Vielzahl von Kunden fürdie Beschaffung und den Handel mit Strom verantwortlich. Mit einer fünfstelligenAnzahl an ViShare Kunden ist Viessmann ein wichtiger Partner der Energy MarketSolutions. Dazu gehört auch die Viessmann ViShare Stromcommunity. PrivateStromproduzenten beziehen günstigen, 100prozentigen Ökostrom. Strom für Wärmeund Mobilität kann so vollständig nachhaltig erzeugt und genutzt werden."Für unsere Kunden wie auch für alle anderen Vertragspartner wird sich nichtsändern, versichert Joachim Janssen", Co-CEO der Viessmann Group: "Mit der neuenPartnerschaft mit ENTEGA haben wir eine gute und zukunftsfähige Basisgeschaffen, um die ViShare und das Geschäft der Energy Market Solutions hierüberhinaus langfristig auszubauen." Karlheinz Reitze, Geschäftsführer der DES,ergänzt: "Die DES wird als Mitgesellschafter auch künftig die Weiterentwicklungder Energy Market Solutions vorantreiben und den Kundennutzen steigern.Die Geschäftsanteile von Energy Project Solutions, ebenfalls eine Aktivität vonDES mit Sitz in München, gehen in diesem Zuge vollständig an die Entega über.Die Energy Project Solutions ist im Projektgeschäft für Solaranlagen undBatterie(groß)speicher tätig.Für ENTEGA bietet die Transaktion und die generelle Kooperation mit Viessmanndie Möglichkeit, das Portfolio für Ihre Kunden entscheidend zu erweitern. "DiePartnerschaft mit Viessmann bietet über die jetzt vereinbarte Transaktion fürbeide Unternehmen zahlreiche Synergieeffekte und Chancen. Hier kommen zweiUnternehmen zusammen, die sich seit vielen Jahren in unterschiedlichen Bereichender Energiewende, dem nachhaltigen Wirtschaften und der Klimafreundlichkeitverschrieben haben", so Dr. Marie Luise Wolff.Über EntegaENTEGA ist einer der größten Anbieter von Ökostrom und klimaneutralem Erdgas inDeutschland. Die ENTEGA AG und ihre Tochterunternehmen ermöglichen eine moderneDaseinsvorsorge und leisten einen dauerhaften Beitrag für eine zukunftsfähigeLebenswelt und den Umbau zu einem klimaneutralen Versorgungssystem. Zu ihrenAufgaben gehören die regenerative Energieerzeugung, die klassische Versorgungmit Energie, Wasser und Telekommunikation genauso wie der Betrieb und Bau vonNetzen und energieeffizienten Großanlagen. Alle Unternehmen des ENTEGA-Konzernshaben ein einheitliches Leitbild und eine einheitliche Unternehmenskultur. Siefolgen dem Prinzip der Nachhaltigkeit und betrachten ihre Aufgaben ganzheitlich.Über ViessmannViessmann ist der führende Anbieter von Klimalösungen für alle Lebensräume. Das'Integrierte Viessmann Lösungsangebot' ermöglicht es, Produkte und Systeme überdigitale Plattformen und Services für Klima- (Wärme, Kälte & Luftqualität) undKühllösungen nahtlos miteinander zu verbinden. Alle Lösungen basieren auferneuerbaren Energien und maximaler Effizienz. Alle Aktivitäten des 1917gegründeten Familienunternehmen leiten sich aus dem Unternehmensleitbild "Wecreate living spaces for generations to come" ab. Lebensräume zukünftigerGenerationen zu gestalten - das ist die Verantwortung der weltweit 12.300Mitglieder starken Viessmann Familie.