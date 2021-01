Netto Deutschland handelt klimaneutral / Weiterer Schritt im Nachhaltigkeitsengagement des Lebensmitteldiscounters

"Seit einiger Zeit verstärkt Netto seine Bemühungen im Bereich Nachhaltigkeit.So ist es für uns nur folgerichtig, jetzt den entscheidenden Schritt zu gehenund unser Unternehmen in Richtung Klimaneutralität auszurichten." sagt Netto-CEOIngo Panknin.Eine signifikante Reduzierung der CO2-Emissionen erreichte Netto dabei durchzahlreiche Maßnahmen: die umfangreiche Nutzung von Euro Pool- Mehrwegkisten imBereich Obst und Gemüse, flächendeckender Einsatz von LKW mit Flüssiggas (LNG)oder die Unterstützung von Blühwiesen für mehr Insekten und bunte Blumen seienhier exemplarisch genannt.Das Nachhaltigkeitsengagement von Netto wird natürlich ebenso imProduktsortiment deutlich: Mehr als 400 Artikel werden von regionalenLieferanten zugeliefert, das bedeutet, dass 20 % der Netto Produkte in denBundesländern hergestellt werden, in denen sie auch verkauft werden. Durch diekurzen Lieferwege sparen wir nicht nur CO2 Emissionen, sondern stärken auch dieWirtschaft vor Ort.Viele Produkte im Netto-Sortiment sind darüber hinaus mit Nachhaltigkeitssiegelnwie beispielweise Fairtrade, UTZ, MSC, FSC für Holz- und Papierprodukte, dasGütesiegel Rainforest Alliance für nachhaltige Landwirtschaft oder demeuropäischen Bio-Siegel ausgezeichnet. Außerdem wird diePlastik-Reduktionsstrategie bei den Netto-Eigenmarken und unseren Obst- undGemüse-Artikeln weiter vorangetrieben.Darüber hinaus achtet Netto natürlich auf den Einsatz nachhaltiger Materialien.So wird beim Innenausbau der Filialen oder beim Druck des Werbeprospekts Holz und Papier aus nachhaltigen Quellen eingesetzt. Mehr als 80 % der Netto-Märktespenden darüber hinaus nicht mehr verkaufbare, aber einwandfreie Lebensmittel anlokale Organisationen wie die Tafeln.Über NettoNetto betreibt in Deutschland 342 Märkte in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg,Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg.1990 wurde in Anklam (Mecklenburg-Vorpommern) die erste Filiale in Deutschlanderöffnet. Der Hauptsitz des Unternehmens mit mehr als 6.000 Mitarbeitern ist immecklenburgischen Stavenhagen, außerdem gibt es ein zweites Logistikzentrum inWustermark (Brandenburg). Die Netto Aps. & Co. KG ist ein Tochterunternehmen derdänischen Salling Group, die unter anderem auch Netto-Märkte in Dänemark undPolen betreibt.Pressekontakt:Netto ApS & Co. KGMarkus UngruheLeiter Marketing & KommunikationE-Mail: mailto:markus.ungruhe@netto.deKirsten Geß ConsultingKirsten GeßE-Mail: mailto:kg@kirsten-gess-consulting.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/144829/4821889OTS: Netto